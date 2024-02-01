Страсти вокруг увязки законов с вотумом доверия: правительство в корне не согласно с президентом и канцлером права

На начавшемся 22 ноября прошлого года заседании Рийгикогу принял закон о внесении изменений в Закон о земельном налоге и Закон о налогообложении. 8 декабря президент решил не провозглашать этот закон и предложил Рийгикогу привести его в соответствие с Конституцией Эстонии. 18 декабря Рийгикогу вновь обсудил закон и принял его без изменений. Канцлер права Юлле Мадисе также посчитала, что процедура принятия законов не соответствует конституции.