Новости Эстонии
01.02.2024, 10:16

Страсти вокруг увязки законов с вотумом доверия: правительство в корне не согласно с президентом и канцлером права

 
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В направленном Государственному суду заявлении правительство отмечает, что налоговые законы, принятые путем увязывания с вотумом доверия правительству, соответствуют конституции и приняты в ходе надлежащей процедуры.

На начавшемся 22 ноября прошлого года заседании Рийгикогу принял закон о внесении изменений в Закон о земельном налоге и Закон о налогообложении. 8 декабря президент решил не провозглашать этот закон и предложил Рийгикогу привести его в соответствие с Конституцией Эстонии. 18 декабря Рийгикогу вновь обсудил закон и принял его без изменений. Канцлер права Юлле Мадисе также посчитала, что процедура принятия законов не соответствует конституции.

По оценке правительства, очевидно, что отношения между парламентом и правительством зашли в тупик. „Обструкция и возникший в результате тупик очевидны, и это публично признается как коалицией, так и инициаторами обструкции в оппозиции“, - говорится в заявлении.

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