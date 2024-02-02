02.02.2024, 07:20
РОССИЙСКИЙ СЛЕД | Эстонско-российский медицинский бизнес переживает бум и помогает раненым оккупантам вернуться на фронт(15)
Эстонские предприятия поставляют в Россию системы для переливания крови, в которых нуждаются российские солдаты, раненые в Украине.
Аномалия: во время войны поставки лекарств и медицинского оборудования в Россию через Эстонию выросли в 600 раз.
Лекарства для российского рынка выпускают в том числе в Эстонии.
ФОТО: | Delfi Meedia
Поставленные в Россию через Эстонию медикаменты и медицинское оборудование идут и для лечения российских военных, пишет издание Eesti Ekspress.