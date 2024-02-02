Новости Эстонии
02.02.2024, 07:20

РОССИЙСКИЙ СЛЕД | Эстонско-российский медицинский бизнес переживает бум и помогает раненым оккупантам вернуться на фронт

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  • Эстонские предприятия поставляют в Россию системы для переливания крови, в которых нуждаются российские солдаты, раненые в Украине.

  • Аномалия: во время войны поставки лекарств и медицинского оборудования в Россию через Эстонию выросли в 600 раз.

  • Лекарства для российского рынка выпускают в том числе в Эстонии.

ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

Поставленные в Россию через Эстонию медикаменты и медицинское оборудование идут и для лечения российских военных, пишет издание Eesti Ekspress.

По состоянию на 2023 год медицинское оборудование составляло одну из самых больших статей экспорта из Эстонии в Россию. Объем перевозок в восточном направлении в 2023 и 2022 годах составил 57,5 миллиона евро.

Международные и местные медицинские и фармацевтические фирмы, продолжая вести бизнес с Россией, упирают на гуманность: больных нельзя оставлять без помощи.

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