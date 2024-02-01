Монеты номиналом 1 и 2 евроцента планируется вывести из обращения: цены будут округляться

В магазинах можно будет и впредь расплачиваться монетами номиналом 1 и 2 цента, но сдачу такими монетами давать не будут, так как стоимость покупок будет округляться до пяти центов. Цена услуги или отдельного товара в корзине покупок останется без изменений. В кассе магазина окончательную стоимость покупок округлят в сторону уменьшения, если она заканчивается на один, два, шесть или семь центов, и в сторону увеличения, если сумма заканчивается на три, четыре, восемь или девять центов.

В последнее время Банк Эстонии каждый год выпускал в обращение в среднем 40 тонн монет номиналом 1 и 2 евроцента, однако при оплате покупок они используются крайне редко. С точки зрения воздействия на окружающую среду и затрат на их производство выпускать монеты такого номинала нецелесообразно. Люди получают 1- и 2-центовые монеты в основном в виде сдачи в магазинах, но сами редко ими расплачиваются. Покупательная стоимость таких монет очень незначительна, а расходы на производство и запуск в обращение непропорционально велики по сравнению с их ценностью.

Из выпущенных в обращение монет номиналом 1 и 2 цента в Банк Эстонии возвращается в среднем 3 процента. Исключением стал 2023 год, когда в результате проведенной Банком Эстонии и компанией Omniva кампании в центробанк вернули 30 процентов 1- и 2-центовиков. Кампания по сбору монет способствует округлению цен.

С каждой сделки с использованием наличных денег потребитель может потерять или приобрести от одного до двух центов. Поскольку цены будут округляться в сторону уменьшения или увеличения, со временем это влияние сойдет на нет. Потребитель может отказаться от округления цены, если оплатит покупку банковской картой. Менять цены на товар продавцам не имеет смысла, так как округлять станут только окончательную стоимость покупок.

В еврозоне шесть стран — Бельгия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Словакия и Финляндия — уже перешли к округлению 1- и 2-центовых монет, Литва сообщила, что также планирует пойти по этому пути.