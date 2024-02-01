Департамент анализирует письмо митрополита Евгения, вердикт будет вынесен в ближайшие дни

Митрополит Евгений, в миру гражданин России Валерий Решетников, отправил Департаменту полиции и пограничной охраны пространное письмо: в нем он отвергает обвинения, на основании которых ведомство решило не продлевать вид на жительство митрополита.

Департамент полиции и пограничной охраны анализирует сейчас ответ митрополита и обещает вынести вердикт в ближайшие дни. Времени осталось совсем немного - выданный два года назад предстоятелю церкви вид на жительство истекает 6 февраля.

„Государство публично заявило, что в поведении этого человека мы усматриваем угрозу безопасности, и ясно, что такая оценка с ходу и очень легко измениться не может. Но, естественно, мы внимательно проанализируем все выдвинутые человеком контраргументы и возражения, и тогда сформулируем окончательное решение“, - заверил начальник погранбюро Пыхьяской префектуры Индрек Ару.

В случае, если митрополиту придется уехать из Эстонии, он может обжаловать решение эстонской полиции в суде.

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