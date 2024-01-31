Митрополит Евгений: в случае возвращения в Россию продолжу руководить Эстонской православной церковью

„Я остаюсь главой эстонской церкви. Меня никто не освобождал, не снимал. Меня выбрал собор, представители всех приходов, всё духовенство и миряне. Поэтому именно этот орган должен и решить, могу я быть здесь дальше или не могу. Я покидаю, но я остаюсь“, - заявил митрополит Евгений в интервью „Актуальной камере“, пишет ERR.

По словам митрополита, решение Эстонии отказать ему в продлении вида на жительство не стало таким уж неожиданным.

„Анализируя ситуацию, которая разворачивалась вокруг нашей церкви, то в какой-то степени это было ожидаемым. Но все-таки теплилась надежда, что этого не произойдет“, - отметил митрополит.

Митрополит Евгений 25 января направил в Департамент полиции и погранохраны ответ на письмо об инициировании отказа ему в продлении временного вида на жительство.

Как стало известно 18 января этого года, Департамент полиции и погранохраны не стал продлевать истекающий 6 февраля вид на жительство митрополита Евгения, известного в миру как Валерий Решетников, посчитав, что он представляет угрозу безопасности государству. По словам полицейских чиновников, Евгений не осудил агрессию РФ против Украины.

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Как значится на сайте ЭПЦ МП, 30 января в храме в честь иконы Божией Матери „Скоропослушница“ в Таллинне состоялось чрезвычайное заседание собора Эстонской православной церкви Московского патриархата. Собор был созван в связи с тем, что Департамент полиции и пограничной охраны начал производство по отказу в продлении временного вида на жительство митрополита Евгения. В ходе обсуждения собор принял итоговый документ, в котором выражено категорическое несогласие с данным решением.

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