Дело об огромном штрафе Olerex приняло неожиданный оборот

В декабре прошлого года департамент на основании того же закона наложил на лидера эстонского топливного рынка штраф в размере восьми миллионов евро. Изучив жалобу защитников Olerex, Департамент окружающей среды изменил свою позицию и согласился прекратить производство по делу о правонарушении в связи с предполагаемым несоблюдением обязательства по биотопливу.

В конце 2022 года для выполнения требований по биотопливу AS Olerex приобрела у международной мегакорпорации Trafigura топливо с сертификатами, зарегистрированными в базе данных Международной системы сертификации устойчивого развития и углеродсодержащих выбросов (ISCC). Согласно решению о деле о проступке, данные сертификаты не подходили для выполнения обязательств по биотопливу.

Департамент окружающей среды хочет, чтобы судебное разбирательство продолжалось только в отношении предполагаемого нарушения Закона об охране атмосферного воздуха. Представитель Olerex, присяжный адвокат Оливер Няэс уже заявил, что предпосылки для наказания на основании Закона об охране атмосферного воздуха также отсутствуют.

„В то же время эти обвинения настолько незначительны, что даже если они и найдут подтверждение, то невозможно, чтобы штраф в восемь миллионов евро остался в силе“, - сказал Няэс.

Olerex обжаловала это решение Департамента окружающей среды и полагает, что необоснованное решение о проступке тоже будет отменено судом.

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