Почтовое предприятие Omniva сократит в Эстонии 75 рабочих мест

Сложная внешняя среда, прежде всего охлаждение экономики, обострение ценовой конкуренции в секторе логистики и продолжающаяся война в Украине значительно повлияли на экономические результаты Omniva в 2023 году.

Почтовая компания считает, что для обеспечения более высоких результатов в этом году и в дальнейшем предприятию надо уменьшить расходы и, следовательно, сократить число работников. С этой целью начат процесс коллективного сокращения.

По словам председателя правления Omniva Марта Мяги, вторая половина прошлого года была крайне тяжелой для логистических компаний, а сложная экономическая и геополитическая обстановка привела к снижению объемов посылок и удлинению цепочки поставок, что, в свою очередь, увеличило расходы государственной логистической компании.

„Независимо от внешних факторов, Omniva должна и в дальнейшем оставаться конкурентоспособной и эффективной компанией, поэтому нам необходимо сократить расходы как минимум на 2,5 миллиона евро“, - сказал Мяги.

Он добавил, что, хотя внедрение с этого года единой для всей Балтии операционной модели и автоматизация многих рабочих процессов позволят повысить эффективность, экономию необходимо искать и в других местах.

„Поскольку эстонские операции составляют значительную часть результатов концерна, а наибольший спад произошел в сфере универсальных почтовых услуг и в периодике, сокращение в основном коснется рабочих мест в Эстонии“.

„Сокращение рабочей силы было для нас самым последним вариантом, и до принятия этого решения мы провели в компании тщательный анализ, чтобы выявить возможные статьи экономии с тем, чтобы обойтись без сокращения. К сожалению, этой экономии оказалось недостаточно, поэтому мы с тяжелым сердцем должны уменьшить и число работников“, - прокомментировал ситуацию Мяги.

„Сокращение охватит не только эстонских сотрудников, уже в предстоящие месяцы мы пересмотрим должности в латвийском и литовском подразделениях Omniva и произведем изменения во всех подразделениях.