ФОТО | Полиция задержала с поличным шесть наркодилеров

По словам начальника отдела по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Криминального бюро Идаской префектуры Дмитрия Кабанова, в ходе задержания и обыска подозреваемых были найдены и изъяты почти 50 гр кокаина.

„Согласно имеющейся у нас информации, именно эти задержанные лица в течение определенного времени в большом количестве приобретали в Харьюмаа кокаин и марихуану и затем распространяли их на улицах Ляэне-Вирумаа“, - сообщил Кабанов.

„Среди задержанных были лица, ранее знакомые полиции, к тому же один из них и ранее наказывался в уголовном порядке за наркопреступление. В случае с этой группой речь идет об относительно молодых людях, самый младший из которых является лишь 19-летним“, - сказал Кабанов.

„Удаление из гражданского оборота тяжелых наркотических средств, выявление и предупреждение наркопреступлений, и за счет этого сокращение предложения наркотиков на улицах было и будет оставаться для нас приоритетом“, - отметил Кабанов.

„В Эстонии кокаин является третьим по популярности наркотиком и поэтому становится все более серьезной проблемой в обществе. Как выяснилось в данном случае, он был куплен в Харьюмаа, но предназначался для продажи и употребления в Западно-Вирумаа. Даже 1 грамм наркотического вещества, находящегося в обращении или употребленного нелегально, - это слишком много, потому что употребляющий наркотик никогда не может знать наверняка, что содержит приобретенное вещество помимо самого наркотика и как эти вещества влияют на его организм“, - сказала прокурор Вируской окружной прокуратуры Софья Христофорова.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье пенитенциарного кодекса о незаконном обороте наркотических веществ в крупном размере.

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