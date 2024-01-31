Госконтроль: сомнительно, что Эстония достигнет поставленной цели в энергетике

Хотя Министерство климата и Министерство регионального развития и сельского хозяйства в некоторой степени ускорили процесс создания ветропарков, эти меры не позволят значительно ускорить уже начавшиеся процедуры планирования и оценки воздействия на окружающую среду, которые окажут наибольшее влияние на достижение цели к 2030 году. Необходимо, чтобы Министерство климата смогло найти и реализовать действенные меры, обеспечивающие быстрое рассмотрение планов строительства новых ветропарков и оценки воздействия на окружающую среду без чрезмерного административного бремени и с минимальным риском судебных разбирательств.

В 2022 году Рийгикогу принял поправку к Закону об организации энергетического хозяйства, которая устанавливает цель достичь к 2030 году производства электроэнергии из возобновляемых источников в объеме не менее 100% от общего конечного потребления электроэнергии. В 2022 году на возобновляемую электроэнергию приходилось 32% потребляемой в Эстонии электроэнергии, то есть на сегодняшний день достигнуто менее трети государственной цели по производству возобновляемой энергии.

За последнее десятилетие в Эстонии не было построено ни одного крупного ветропарка, при этом считается, что именно ветропарки обладают самым высоким потенциалом в качестве источника возобновляемой энергии в регионе. Лишь в последние несколько лет были предприняты шаги по устранению препятствий и упрощению процессов с целью ускорения строительства ветропарков. В аудиторском отчете Государственного контроля отмечается ряд проблем и рисков, которые продолжают сдерживать развитие наземных ветропарков и делают сомнительным достижение цели по возобновляемой электроэнергии – например, длительность процедур планирования и оценки воздействия на окружающую среду, а также проблемы с подключением к сети. Министерство климата, в отличие от Государственного контроля, считает цель достижимой и настроено оптимистично.