Цена на природный газ снизится не только в феврале, но и в марте

„Несмотря на холодную погоду, в середине зимы цена на природный газ упала до летнего уровня и в начале года уменьшилась вполовину“, - отметил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

„Если в прошлом отопительном сезоне газ привел к росту цен на электроэнергию, то теперь роли поменялись и центральным вопросом являются безопасность поставок и цена электричества. Этой зимой газ помог покрыть наши потребности в энергии и пережить морозы – без природного газа это было бы невозможно“, - добавил Каасик.

Природный газ теперь доставляют преимущественно из США и Норвегии в сжиженном виде (LNG, liquefied natural gas) на терминалы в Инкоо в Финляндии и Клайпеде в Литве. В прошлом году компания Eesti Gaas доставила в регион 18 партий LNG. Один газовый танкер покрывает около четверти годового потребления газа в Эстонии.

Работая на пяти рынках – в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше – Eesti Gaas в прошлом году стала крупнейшей энергетической компанией с частным капиталом в Финляндии и Балтийском регионе. Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью Эстонии и Латвии. Предприятие активно действует на международном энергетическом рынке и развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и „зеленый“ газ (биометан). На зарубежных рынках Eesti Gaas действует под торговой маркой Elenger.

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