Новости Эстонии
01.02.2024, 08:30

РОССИЙСКИЙ СЛЕД | Военная машина Путина подпитывается продукцией заводских рабочих Ласнамяэ и Маарду

 
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

Заводы Харьюмаа, экспортирующие эстонскую продукцию в Россию, производят, среди прочего, гаджеты, подходящие для военной техники и оружия. Их деловые партнеры в России открыто заявляют о связях с военной промышленностью, пишет в свете очередного расследования „Эстонский Экспресс“.

Российский танковый завод „Уралвагонзавод“ — единственный производитель танков в России. В марте 2022 года военный потенциал России столкнулся с огромным кризисом, поскольку на заводе не было всех необходимых деталей для производства военной техники. Почему? Потому что у русских кончились шариковые подшипники.

К настоящему моменту Россия разрешила кризис, и танковый завод работает круглосуточно в две смены.

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