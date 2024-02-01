РОССИЙСКИЙ СЛЕД | Военная машина Путина подпитывается продукцией заводских рабочих Ласнамяэ и Маарду

Российский танковый завод „Уралвагонзавод“ — единственный производитель танков в России. В марте 2022 года военный потенциал России столкнулся с огромным кризисом, поскольку на заводе не было всех необходимых деталей для производства военной техники. Почему? Потому что у русских кончились шариковые подшипники.