01.02.2024, 08:30
РОССИЙСКИЙ СЛЕД | Военная машина Путина подпитывается продукцией заводских рабочих Ласнамяэ и Маарду
ФОТО: | Delfi Meedia
Заводы Харьюмаа, экспортирующие эстонскую продукцию в Россию, производят, среди прочего, гаджеты, подходящие для военной техники и оружия. Их деловые партнеры в России открыто заявляют о связях с военной промышленностью, пишет в свете очередного расследования „Эстонский Экспресс“.
Российский танковый завод „Уралвагонзавод“ — единственный производитель танков в России. В марте 2022 года военный потенциал России столкнулся с огромным кризисом, поскольку на заводе не было всех необходимых деталей для производства военной техники. Почему? Потому что у русских кончились шариковые подшипники.