АНАЛИЗ | Неужели учителя такие бедные, что отказались от забастовки ради 17 евро? И да, и нет

Седьмой день забастовки учителей начался с сюрприза. Министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200) сообщила, что министры, входящие в Eesti 200 и Социал-демократическую партию, решили вопрос, как общими усилиями найти 5,7 миллиона евро для повышения зарплат учителей. Правительство официально договорилось об этой сумме и сделало предложение учителям. Таким образом, зарплата учителей повысится до 1820 евро.

Цифра в 5,7 миллиона выглядит внушительно, но что она означает на деле? Даже если бы наши учащиеся не показывали хорошие результаты тестов PISA, они в состоянии подсчитать, что повышение зарплаты с 1803 до 1820 евро означает, что зарплата-брутто увеличится на 17 евро.