Новости Эстонии
01.02.2024, 13:45

АНАЛИЗ | Неужели учителя такие бедные, что отказались от забастовки ради 17 евро? И да, и нет

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Забастовка закончилась, но переговоры о том, чтобы зарплата учителя составляла 120% от средней по Эстонии, еще предстоят.
Забастовка закончилась, но переговоры о том, чтобы зарплата учителя составляла 120% от средней по Эстонии, еще предстоят.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

На этот раз забастовка учителей завершилась. Учителя получат прибавку к зарплате в размере 17 евро, дано также обещание, что будет заключен коллективный договор, пишет издание Eesti Päevaleht.

Седьмой день забастовки учителей начался с сюрприза. Министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200) сообщила, что министры, входящие в Eesti 200 и Социал-демократическую партию, решили вопрос, как общими усилиями найти 5,7 миллиона евро для повышения зарплат учителей. Правительство официально договорилось об этой сумме и сделало предложение учителям. Таким образом, зарплата учителей повысится до 1820 евро.

Цифра в 5,7 миллиона выглядит внушительно, но что она означает на деле? Даже если бы наши учащиеся не показывали хорошие результаты тестов PISA, они в состоянии подсчитать, что повышение зарплаты с 1803 до 1820 евро означает, что зарплата-брутто увеличится на 17 евро.

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