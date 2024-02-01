01.02.2024, 13:45
АНАЛИЗ | Неужели учителя такие бедные, что отказались от забастовки ради 17 евро? И да, и нет(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
На этот раз забастовка учителей завершилась. Учителя получат прибавку к зарплате в размере 17 евро, дано также обещание, что будет заключен коллективный договор, пишет издание Eesti Päevaleht.
Седьмой день забастовки учителей начался с сюрприза. Министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200) сообщила, что министры, входящие в Eesti 200 и Социал-демократическую партию, решили вопрос, как общими усилиями найти 5,7 миллиона евро для повышения зарплат учителей. Правительство официально договорилось об этой сумме и сделало предложение учителям. Таким образом, зарплата учителей повысится до 1820 евро.