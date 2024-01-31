Россия собирается вводить консульский учет граждан, живущих за рубежом. Это коснется как минимум 80 тысяч жителей Эстонии

По итогам этой работы планируется сформулировать определение понятия „гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации“, и конкретизировать правовой статус этой категории граждан.

Сначала обязательный консульский учет ввели в Беларуси для тех граждан, которые живут за границей. Власти страны собирались ввести ответственность за неуведомление о наличии иностранного паспорта или ВНЖ и стоит ли белорусам о таких документах сообщать.

Вслед за этим в сентябре 2023 года официально вступил в силу указ Александра Лукашенко, согласно которому дипмиссии больше не будут выдавать паспорта и оформлять некоторые другие документы белорусам зарубежья. Новый закон существенно повлиял на планы многих граждан Беларуси, которые оказались за границей.

В Эстонии постоянно проживает не менее 80 000 граждан Российской Федерации, которых это изменение коснется непосредственно.

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