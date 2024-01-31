Политолог о будущем Центристской партии без Ратаса: я бы не шутил насчет ее финала

Килп рассказал Delfi, что сейчас идет вторая большая волна выходов из Центристской партии, первая произошла в 2004 году. Килп заявил, что положение Центристской партии в Таллинне становится все более трудным. В то же время он провел параллель с 2004 годом, когда возглавляемая Сависааром политическая сила вернулась в игру после значительного спада.

„Сегодня, по сравнению с предыдущими временами, Центристская партия находится на низкой отметке рейтинга, но я бы не исключал, что она все еще может улучшить свои позиции на политическом ландшафте, потому что, хотя поддержка среди эстоноязычных избирателей упала, она может подняться среди „молчащих“ избирателей, это зависит от тактики формирования команды партии, возглавляемой Кылвартом“, — сказал он.