31.01.2024, 12:35
Политолог о будущем Центристской партии без Ратаса: я бы не шутил насчет ее финала(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
По мнению политолога Алара Килпи, из-за ухода Юри Ратаса Центристскую партию пока нельзя списывать со счетов.
Килп рассказал Delfi, что сейчас идет вторая большая волна выходов из Центристской партии, первая произошла в 2004 году. Килп заявил, что положение Центристской партии в Таллинне становится все более трудным. В то же время он провел параллель с 2004 годом, когда возглавляемая Сависааром политическая сила вернулась в игру после значительного спада.