Хелир-Вальдор Сеэдер: правительство - ярмарка, а министерства работают на свои партии

„Правительство несет коллективную ответственность за то, что эстонское общество оказалось в состоянии повышенного стресса. Все три коалиционные партии перед выборами дали учителям пустые обещания, которые они нарушили, подписав коалиционное соглашение“, - говорится в письме Сеэдера.

„Госбюджет на 2024 год также был принят единогласно, без учета поправок, которые предотвратили бы забастовку учителей, в итоге растянувшуюся на девять дней. Противостояние между партнерами по коалиции, представленное общественности, не освобождает никого из них от ответственности за забастовку“, - заявил Сеэдер в своем письме.

Кроме того, председатель фракции Isamaa отметил, что найденное во вторник решение по прекращению забастовки - повышение зарплат учителей на 5,7 миллиона евро из бюджетов шести различных министерств - в реальности создает новую проблему.

„Мы все помним проведение государственного бюджета на 2023 год, когда министр внутренних дел решил направить средства из статей расходов своего министерства другим министерствам и местным самоуправлениям, связанным с его партией, на деятельность, которая не находилась в ведении Министерства внутренних дел. Нынешняя возможность повысить зарплаты учителей за счет средств, найденных в административной сфере шести министерств, при определении этих министерств в соответствии с партийной принадлежностью возглавляющего их министра, является усиленным вариантом прошлых подобных действий“, - написал Сеэдер.

„Такая культура управления противоречит духу Конституции и показывает, что правительство не функционирует как конституционный институт, министерства с их сферами управления рассматриваются как продолжение политических партий, а правительство представляет собой торговую организацию по типу ярмарки“, — заключил в своем письме Сеэдер.

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