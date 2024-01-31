Рейтинги партий: поддержка соцдемов остается на рекордно высоком уровне

Последние результаты отражают период опроса со 2 по 26 января, всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики избирательного возраста.

На лидирующей позиции продолжает оставаться партия Isamaa, поддержка которой, по последним данным, на 1,1% ниже, чем две недели назад. Падение рейтинга EKRE, начавшееся в конце прошлого года, остановилось, и национал-консерваторы вновь обогнали в рейтинговой таблице Партию реформ. Поддержка Партии реформ за последние недели существенно не изменилась.

За тройкой лидеров следуют социал-демократы (15,5%), Центристская партия (12,7%) и Eesti 200 (6,1%). Поддержка социал-демократов за неделю выросла на 1,6 % и на 4,8% за последние четыре недели. Поддержка Центристской партии за четыре недели упала на 2,5 процента.

Поддержка социал-демократов находится на самом высоком уровне, а поддержка Центристской партии — на самом низком уровне с начала 2019 года, когда Norstat начал проводить исследования партийных предпочтений.

Коалиционные партии поддерживают 39,1% респондентов, оппозиционные – 56,5%.

Также приведем результаты за последнюю неделю (выборка 1000), так как они иногда существенно отличаются от результатов за последние четыре недели (выборка 4000).

По итогам прошедшей недели, Isamaa поддерживают 25,3%, EKRE – 21,5% а социал-демократов – 17,1%. За тройкой лидеров следуют Партия реформ с 13,5%, Центристская партия с 12,5% и Eesti 200 с 6,5%.

Поддержка партий 8.01.2024 - 26.01.2024

Предположительное, основанное на опросе, разделение мест в Рийгикогу на 26.01.2024

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