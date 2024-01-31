31.01.2024, 12:15
ФОТО | Писатель-убийца предстал перед судом. Его жертва больше суток отдавала богу душу на глазах сожителя(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Имя Урмаса Тилга стало известно после того, как была выпущена книга, в которой он описал совершенное им убийство. За свои деяния Тилга понес наказание. Он снова предстал перед судом за то, что лишил жизни еще одного человека, пишет издание Eesti Päevaleht.
Ночью 13 августа прошлого года в полицию поступило сообщение о том, что в волости Тырва в квартире обнаружен труп 51-летней женщины с признаками насилия. По сообщению прокуратуры, первоначальные данные давали основание подозревать, что совместное распитие алкоголя закончилось избиением, в ходе которого 56-летний мужчина нанес 51-летней женщине несколько ударов кулаком по лицу и ногами по телу. В результате полученных повреждений женщина скончалась.