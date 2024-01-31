ФОТО | Писатель-убийца предстал перед судом. Его жертва больше суток отдавала богу душу на глазах сожителя

Имя Урмаса Тилга стало известно после того, как была выпущена книга, в которой он описал совершенное им убийство. За свои деяния Тилга понес наказание. Он снова предстал перед судом за то, что лишил жизни еще одного человека, пишет издание Eesti Päevaleht.