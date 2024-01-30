ВИДЕО | Март Вырклаэв: в правительстве прозвучало несколько предложений относительно налоговых изменений

Как сказал Вырклаэв, в ходе обсуждения шла речь о том, чего удалось добиться за счет уже принятых мер. Правительство также обсудило возможные изменения бюджета. Обсуждение, как отметил министр финансов, проходило в конструктивной и доброжелательной атмосфере.

Вопрос, как заполнить имеющуюся в бюджете брешь в размере 430 миллионов евро, пока остается нерешенным. Хотя сегодня обсуждались различные идеи и предложения, правительство не договорилось о конкретных шагах.

„Мы не сможем сообщить о них до тех пор, пока не решим, какие предложения заслуживают внимания“, - сказал министр, не согласившийся назвать ни одно из них. Вместе с тем Вырклаэв заверил, что перед тем, как решиться на серьезные изменения, состоятся публичные дебаты.

Что касается повышения налогов, то в следующем году, по словам министра, нас ожидает повышение подоходного налога и налога на моторное транспортное средство. В то же время он не исключает повышения еще какого-нибудь налога. „У нас имеется много предложений как относительно экономии, так и налоговых изменений“, сказал министр.

Окончательные решения, касающиеся бюджетной стратегии, как отметил Вырклаэв, будут приняты осенью. До этого еще будут подготовлены два экономических прогноза, в январе еще рано говорить о каких-то изменениях.

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