ВИДЕО | „Не тот результат, которого ожидали“. Реэмо Вольтри объяснил, почему учителя пошли на компромисс с правительством

Как сказал Вольтри, договоренность о выделении 5,7 миллиона евро на повышение зарплат - совсем не то, чего ожидали учителя. Тем не менее многие учителя, обеспокоенные тем, что в знаниях учеников будут пробелы, уже приступили к работе.

По словам Вольтри, правительство обещало, что сроки повышения зарплат будут утверждены в ходе переговоров о коллективном договоре. „Это, конечно, не тот результат, которого мы ожидали. Мы рассчитывали на большее понимание со стороны правительства“, - сказал он, добавив, что Партия реформ не заботится о молодежи страны.

„Думаю, что большинство учителей недовольны этим результатом, - сказал Вольтри. - Но в худшем случае на фоне демонстрируемого Партией реформ равнодушия количество участвующих в забастовке могло постоянно сокращаться, и бастующие могли остаться вообще ни с чем“.

В случае, если одна из сторон нарушит договоренность, учителя вправе расторгнуть соглашение о прекращении трудового спора и продолжить забастовку. „Точно так же, как мы даем шанс ученику исправить положение, если ему не удается показать результат с первого раза, мы предоставляем возможность правительству изменить свое отношение“, - сказал Вольтри.

Руководитель Союза работников образования Эстонии надеется, что в ходе переговоров по коллективному договору будут определены конкретные сроки повышения зарплат учителей, разработана модель карьеры и решены вопросы, касающиеся учета времени работы учителя.

В заключение Вольтри сказал, что нынешнее правительство продемонстрировало высокомерное и пренебрежительное отношение к учителям. „Видеть это грустно, но я горжусь тем, что многие учителя все-таки присоединились к забастовке, тем самым продемонстрировав, что обеспокоены ситуацией в сфере образования Эстонии“, - добавил он.

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