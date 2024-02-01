01.02.2024, 09:45
Интернет-магазин не отвечает на звонки и запросы. Клиенты ждут товара несколько недель
ФОТО: FIZKES | SHUTTERSTOCK.COM VIA PUZZLEPIX
Несколько клиентов неделями ждут товар из интернет-магазина Medifum.
С изданием Ärileht связался читатель, который 20 декабря 2023 года сделал заказ в интернет-магазине Medifum. 2 января заказчик получил от службы поддержки клиентов ответ, что доставка задерживается из-за праздников и что на первой неделе января будут высланы все неотправленные заказы. Но заказанный товар до сих пор к нему не пришел.