Интернет-магазин не отвечает на звонки и запросы. Клиенты ждут товара несколько недель

С изданием Ärileht связался читатель, который 20 декабря 2023 года сделал заказ в интернет-магазине Medifum. 2 января заказчик получил от службы поддержки клиентов ответ, что доставка задерживается из-за праздников и что на первой неделе января будут высланы все неотправленные заказы. Но заказанный товар до сих пор к нему не пришел.

Несколько клиентов также написали в своих отзывах о неудачном опыте покупок в интернет-магазине. Например, один клиент пишет, что заказал товар в интернет-магазине 18 декабря. Но (по состоянию на прошлую неделю) товар до него не дошел. Другой клиент пишет, что ему в Medifum обещали, что доставят товар за 2-5 дней. По прошествии 14 дней товар так и не пришел.