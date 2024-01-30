ВИДЕО | Педагоги и правительство договорились. Забастовка учителей в среду прекращается

Как сообщил Вольтри, стороны подписали соглашение о прекращении трудового спора. В среду школы возвращаются к нормальной работе.

Зарплата учителей будет повышена до 1820 евро. Компромиссное решение предполагает рост минимальной зарплаты учителей в 2024 году на 4,1% вместо желаемых профсоюзом 11%. Стороны договорились вернуться 19 февраля к переговорам по подписанию коллективного договора.

„Мы имеем дело не с идеальной ситуацией. Она далека от этого. Эстонские учителя думают прежде всего о детях. Одна из правительственных партий не желает разрешить ситуацию, поэтому мы сочли важным предпринять нынешние усилия. Таким образом, мы вышли из тупика и можем перейти к более долгосрочным переговорам“, - сказал Вольтри.

„Мы верим, что правительство, особенно Партия реформ, способна извлечь уроки“, - отметил глава EHL

По словам Вольтри, он получил много писем, в которых говорилось, что повышение зарплаты недостаточное. „В последующие годы предпримем конкретные шаги и это соглашение дало возможность для этого“, - сказал он.

Вольтри поблагодарил всех педагогов за смелость выйти на забастовку.

Министр образования и науки Кристина Каллас отметила, что достигнутая договоренность позволит учительской зарплате не упасть ниже средней расчетной зарплате по стране.

„Нам всё-таки нужно более долгосрочное соглашение. Карьерная модель для учителей, модель зарплаты и т. д. Нужно привлекать людей к учительскому труду. Я рада, что забастовка подняла эти вопросы“, - сказала Каллас.

По словам министра, к переговорам по коллективному договору должны быть привлечены и местные самоуправления.

Каллас отметила, что для юридического оформления минимальной зарплаты потребуется время, нужно внести изменения в государственный бюджет.

„Я рада, что соглашение было достигнуто. Мы восстановили трудовой мир, школы и учителя смогут вновь вернуться к работе. В конце этого года мы договоримся об условиях работы для остальных учителей“, - сказала в заключение пресс-конференции Кристина Каллас.