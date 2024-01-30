Новости Эстонии
30.01.2024, 15:50

ВИДЕО | „Эти деньги не лежат где-то в углу в мешке“. Министерства урежут расходы, чтобы покрыть увеличение зарплаты учителям. Но не все

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Около полудня стало ясно, что правительство готово выделить 5,7 млн ​​евро на дополнительное повышение зарплат учителей в этом году. Преимущественно это произойдет за счет министерств, которыми управляют министры от Eesti 200 и социал-демократов. При этом Кристина Каллас подчеркивает, что речь все-таки о совместном решении и вкладе. Пока, правда, неясно, согласится ли с этим предложением Союз работников образования.

Каллас сказала, как уже в прошлую пятницу говорила премьер-министру, что правительство должно пойти на компромисс с педагогами и найти ресурсы. Из ее слов создавалось впечатление, что прежде всего поиском решения занимались Eesti 200 и соцдемы.

Это подтвердилось и сегодня. Рано утром Кристина Каллас сообщила в пресс-релизе, что вместе с министрами от Eesti 200 и Социал-демократической партии они нашли решение, как общими усилиями выделить дополнительные 5,7 миллиона евро на повышение зарплат учителей. Партия реформ не знала, что министр образования выступит с таким заявлением.

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RusDelfi
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