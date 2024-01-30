30.01.2024, 15:50
ВИДЕО | „Эти деньги не лежат где-то в углу в мешке“. Министерства урежут расходы, чтобы покрыть увеличение зарплаты учителям. Но не все(4)
Около полудня стало ясно, что правительство готово выделить 5,7 млн евро на дополнительное повышение зарплат учителей в этом году. Преимущественно это произойдет за счет министерств, которыми управляют министры от Eesti 200 и социал-демократов. При этом Кристина Каллас подчеркивает, что речь все-таки о совместном решении и вкладе. Пока, правда, неясно, согласится ли с этим предложением Союз работников образования.