ВИДЕО | „Эти деньги не лежат где-то в углу в мешке“. Министерства урежут расходы, чтобы покрыть увеличение зарплаты учителям. Но не все

Около полудня стало ясно, что правительство готово выделить 5,7 млн ​​евро на дополнительное повышение зарплат учителей в этом году. Преимущественно это произойдет за счет министерств, которыми управляют министры от Eesti 200 и социал-демократов. При этом Кристина Каллас подчеркивает, что речь все-таки о совместном решении и вкладе. Пока, правда, неясно, согласится ли с этим предложением Союз работников образования.