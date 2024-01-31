Полиция: при выходе на лед уточните, где проходит граница

По словам руководителя бюро пограничной службы Лыунаской префектуры Меэлиса Саарепуу, в минувшие выходные пограничники отреагировали на несколько случаев, когда люди, пришедшие ловить рыбу на озере, не были ознакомлены с требованиями передвижения по приграничному водоему. Из-за своей ошибки они оказались в зоне пограничного режима, а затем пересекли границу, где были задержаны российскими пограничниками и помещены в следственные изоляторы.

„Например, рано утром в субботу пограничники обнаружили, что трое рыбаков из Латвии незаконно пересекли линию временного контроля на Псковском озере в муниципалитете Сетумаа и оказались в России. Российские пограничники задержали рыбаков и доставили их в следственный изолятор. Рыбаки вернулись на эстонскую сторону только во второй половине следующего дня, когда процессуальные действия с ними были закончены, а за нарушение был наложен штраф“, - пояснил Саарепуу.

На выходных на пограничных озерах произошло еще несколько подобных случаев, когда латвийские рыбаки, передвигаясь по льду, по незнанию оказались на территории России. „Нам удалось остановить их возле линии контроля. Однако, поскольку нарушение границы все же было совершено, мы отвезли их на пограничный кордон, где их также оштрафовали за нарушение“, - пояснил он.

По словам Саарепуу, события приняли неожиданный для рыбаков оборот, когда вместо того, чтобы хорошо провести время, им пришлось провести практически все выходные в камере на российской стороне. Он добавил, что большинство нарушений, совершаемых по незнанию, можно предотвратить, если рыбаки будут понимать правила пребывания на пограничном водоеме.