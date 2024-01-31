Министр социальной защиты хочет переложить услуги социальной реабилитации на Кассу здоровья. У здравоохранения нет на это денег

Чиновники Министерства социальных дел, сферу ответственности которых курирует министр социальной защиты Сигне Рийсало, подготовили документ о намерениях, на основе которого будет разработан новый законопроект. В документе говорится о том, что услуги социальной реабилитации, которые сейчас финансируются в основном из бюджета Департамента социального страхования, с 2026 года будут оплачиваться из бюджета Кассы здоровья, а также частично за счет сферы образования и местных самоуправлений. Документ уже направили соответствующим ведомствам для ознакомления, чтобы те высказали свое мнение. Как выясняется, договоренности о такого рода изменениях достигнуто не было.