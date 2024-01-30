Канцлер права согласна с президентом, что принятый вместе с вотумом доверия закон не соответствует Конституции

Документ был принят Рийгикогу в середине декабря, но президент Алар Карис не провозгласил его, поскольку правительство связало его принятие с вотумом доверия.

„Вероятно, в законе невозможно детально, исключая все будущие споры, отрегулировать методы умышленного блокирования работы Рийгикогу или меры по преодолению обструкции. Полагаю, что по этим вопросам в решении также не могут быть даны позиции и разъяснения, исключающие все будущие споры. Видимо, при необходимости Госсуд должен отвечать на запрос, исходя из обстоятельств конкретного дела“, - написала в своем заключении канцлер права.

Мадизе сочла, что президент имеет право при принятии решения об обнародовании закона оценить порядок принятия закона, а в случае выявления существенных процессуальных ошибок направить закон в Рийгикогу для нового обсуждения и принятия решения. Она заявила, что если Рийгикогу вновь примет закон в неизмененном виде, президент имеет право подать апелляцию в Государственный суд.

Канцлер отметила, что правительство связало закон с вопросом доверия, утверждая, что его быстрое принятие необходимо для утверждения государственного бюджета на 2024 год до начала финансового года. „Некоторые депутаты Рийгикогу начали препятствовать работе парламента, и делали это в течение длительного времени, желая таким образом искусственно вызвать досрочные выборы. На основании представленных поправок к законопроекту можно сказать, что обструкция не была направлена против содержания этого закона, – пояснила канцлер права. – К подобного рода обструкциям следует относиться иначе, чем к обструкциям в других целях“.

„В данном случае, того факта, что внесение изменений в закон не имело значения для принятия годового государственного бюджета, достаточно, чтобы считать связь с вотумом доверия неконституционной.