ФОТО | Правительство договорилось: на зарплаты работникам образования готовы выделить 5,7 млн евро(25)
Сегодня в 10 часов правительство собралось в Доме Стенбока, чтобы обсудить стратегию государственного бюджета. Около полудня было достигнуто соглашение по вопросу зарплаты работников образования. Произойдет это за счет сокращения расходов министерств.
„Неважно, министры какой партии сокращают, на уровне правительства договоренность достигнута“, — сказала министр образования Кристина Каллас в передаче „Uudis+„ на Vikerraadio.
Обсуждение вопроса началось в 10 часов. Несколько источников около полудня подтвердили, что решение принято: правительство предложит работникам образования 5,7 миллиона евро.
„Предлагаемое сегодня соглашение повышает минимальную ставку заработной платы до 4,1%, или 1820 евро, что увеличивает среднюю расчетную ставку учителей до 6,6%, или 2184 евро. Таким образом, соотношение зарплат учителей к средней по Эстонии остается на уровне 112%“, — отметила Кристина Каллас.
Она сообщила также, что теперь Союзу работников образования направлено официальное предложение прекратить трудовой спор. После этого можно будет обсудить и другие проблемы, с которыми сталкиваются учителя, например, вопрос рабочей нагрузки.
По словам Каллас, в ходе дискуссии уже не имело значения, министры каких партии должны найти средства: „Мы вместе в правительстве нашли средства. Совместно с министром финансов“.
Она отметила, что дополнительные деньги поступят из кошелька Министерства образования и науки, Министерства экономики и коммуникаций, Министерства внутренних дел, Министерства социальных дел и Министерства сельской жизни. „Неважно, министры каких партий сокращают, договоренность на уровне правительства достигнута“, — подчеркнула она.
Каллас отметила, что сокращаемые средства пойдут на зарплаты учителям. Кроме этого, будут урезаны расходы на деятельность и экономические затраты.
Глава Союза работников образования (EHL) Реэмо Вольтри еще утром о дальнейших шагах говорил с осторожностью. Он отмечал, что правительство официально еще не одобрило это предложение.
Сегодня в 14:00 в Zoom состоится собрание союза, а в 16:00 пресс-конференция, на которой будет дан обзор ситуации с забастовкой и дальнейших шагов. Delfi будет вести прямую трансляцию пресс-конференции.
Источники, связанные с правительством, сообщили Delfi, что забастовка, скорее всего, закончится сегодня. На это указывает и тот факт, что Союз работников образования проинформировал государственного примирителя Меэлиса Виркебау о том, что, скорее всего, в его конторе сегодня будет подписано соответствующее соглашение. „Мне разрешили отправить информацию об этом. Я готов“, — сказал он Delfi.