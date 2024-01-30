ФОТО | Правительство договорилось: на зарплаты работникам образования готовы выделить 5,7 млн евро

„Неважно, министры какой партии сокращают, на уровне правительства договоренность достигнута“, — сказала министр образования Кристина Каллас в передаче „Uudis+„ на Vikerraadio.

Обсуждение вопроса началось в 10 часов. Несколько источников около полудня подтвердили, что решение принято: правительство предложит работникам образования 5,7 миллиона евро.

„Предлагаемое сегодня соглашение повышает минимальную ставку заработной платы до 4,1%, или 1820 евро, что увеличивает среднюю расчетную ставку учителей до 6,6%, или 2184 евро. Таким образом, соотношение зарплат учителей к средней по Эстонии остается на уровне 112%“, — отметила Кристина Каллас.

Она сообщила также, что теперь Союзу работников образования направлено официальное предложение прекратить трудовой спор. После этого можно будет обсудить и другие проблемы, с которыми сталкиваются учителя, например, вопрос рабочей нагрузки.

По словам Каллас, в ходе дискуссии уже не имело значения, министры каких партии должны найти средства: „Мы вместе в правительстве нашли средства. Совместно с министром финансов“.

Она отметила, что дополнительные деньги поступят из кошелька Министерства образования и науки, Министерства экономики и коммуникаций, Министерства внутренних дел, Министерства социальных дел и Министерства сельской жизни. „Неважно, министры каких партий сокращают, договоренность на уровне правительства достигнута“, — подчеркнула она.

Каллас отметила, что сокращаемые средства пойдут на зарплаты учителям. Кроме этого, будут урезаны расходы на деятельность и экономические затраты.

Глава Союза работников образования (EHL) Реэмо Вольтри еще утром о дальнейших шагах говорил с осторожностью. Он отмечал, что правительство официально еще не одобрило это предложение.

Сегодня в 14:00 в Zoom состоится собрание союза, а в 16:00 пресс-конференция, на которой будет дан обзор ситуации с забастовкой и дальнейших шагов. Delfi будет вести прямую трансляцию пресс-конференции.