В ЕС одобрили план передачи Украине прибыли от активов РФ

Послы стран ЕС дали принципиальное согласие на план Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов РФ для восстановления Украины. Об этом в понедельник, 29 января, сообщили в соцсети X представители Бельгии, которая сейчас председательствует в Совете Европейского Союза.

Согласно предварительно одобренному плану, прибыль европейского депозитария Euroclear от инвестирования находящихся в нем замороженных российских активов будет перечисляться в специальный фонд и храниться там, пока страны ЕС не согласятся единогласно направить их на помощь Украине. В проекте соглашения подчеркивается, что такой механизм будет „соответствовать договорным обязательствам, а также праву ЕС и международному праву“. Текст соглашения планируется формализовать и окончательно утвердить „как можно быстрее“, рассказал агентству Reuters источник в Брюсселе.

Из 260 млрд евро зарубежных активов России, замороженных после ее нападения на Украину, в депозитарии Euroclear хранится 191 млрд евро, отмечает издание Financial Times. Согласно отчету депозитария, за одно только первое полугодие 2023 года он заработал от инвестирования этих средств более 1,7 млрд евро. Таким образом, речь может идти о нескольких миллиардах евро в год.

Сложности использования замороженных российских активов

Идея использования замороженных активов РФ для поддержки Украины обсуждается в Европе с мая 2022 года. Одним из первых эту идею публично поддержал министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner). Однако выработка и согласование внутри ЕС конкретного механизма такого использования представляли большую сложность в связи с возникающими при этом юридическими вопросами. Кроме того, как указывает Financial Times, в Брюсселе опасаются, что это может вызвать финансовую нестабильность и ответные меры со стороны России.