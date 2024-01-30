ЧП и криминал
30.01.2024, 10:55

ФОТО | Дело о наркотиках криптомиллионера Ивана Турыгина вопреки прокуратуре рассматривают публично. Обвиняемый утверждает, что невиновен

 (1)
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Вчера, 29 января, начался суд над освобожденным из-под стражи более двух недель назад криптомиллионером Иваном Турыгиным, которого правительство в прошлый четверг решило экстрадировать в США в рамках другого дела. Вчерашние слушания касались обвинения в хранении наркотиков.

Суд по делу о кокаине должен был начаться на прошлой неделе, но был отложен из-за болезни Турыгина. Тем не менее, уже неделю назад выяснилось, что прокуратура хочет обсуждать дело частично за закрытыми дверями.

Прокурор Лийс Вайнола обосновала требование тем, что второе уголовное производство, в рамках которого были обнаружены наркотики, все еще находится на досудебной стадии, и поэтому публичное рассмотрение собранных доказательств может навредить отправлению правосудия.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии