30.01.2024, 10:55
ФОТО | Дело о наркотиках криптомиллионера Ивана Турыгина вопреки прокуратуре рассматривают публично. Обвиняемый утверждает, что невиновен(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера, 29 января, начался суд над освобожденным из-под стражи более двух недель назад криптомиллионером Иваном Турыгиным, которого правительство в прошлый четверг решило экстрадировать в США в рамках другого дела. Вчерашние слушания касались обвинения в хранении наркотиков.
Суд по делу о кокаине должен был начаться на прошлой неделе, но был отложен из-за болезни Турыгина. Тем не менее, уже неделю назад выяснилось, что прокуратура хочет обсуждать дело частично за закрытыми дверями.