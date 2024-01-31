Новости Эстонии
31.01.2024, 11:36

РОССИЙСКИЙ СЛЕД | Владелец завода магнитов в Нарве, получившего 18 миллионов из кармана налогоплательщиков, ведет бизнес с Россией

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ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

Владелец Ида-Вируского производителя металлов Silmet NPM получил от государства 18,7 млн ​​евро на строительство нового завода по производству магнитов и содействие зеленому повороту. Получение денег не мешает Silmet сотрудничать с Российским государством, пишет „Эстонский Экспресс“.

В ноябре 2023 года сайт EAS Invest In Эстонии опубликовал пример большой истории успеха евросубсидий: благодаря крупным финансовым вливаниям, в Ида-Вирумаа скоро появится до тысячи новых рабочих мест.

„Единство будущего зародится именно здесь, в Нарве. Сегодня вся Европа смотрит на вас с гордостью и надеждой“, - похвалила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеопоздравлении, подготовленном к событию закладки краеугольного камня завода по производству магнитов летом 2023 года.

Однако российские таможенные декларации показывают, что завод NPM Silmet во время украинской войны приобрел через восточную границу товар на сумму 41,6 млн евро: руду редких металлов. Материал для эстонского завода предоставляет Соликамский магниевый завод, принадлежащий российской государственной атомной технологической компании с сомнительной репутацией „Росатом“.

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