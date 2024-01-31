РОСИЙСКИЙ СЛЕД | Владелец завода магнитов в Нарве, получившего 18 миллионов из кармана налогоплательщиков, ведет бизнес с Россией

В ноябре 2023 года сайт EAS Invest In Эстонии опубликовал пример большой истории успеха евросубсидий: благодаря крупным финансовым вливаниям, в Ида-Вирумаа скоро появится до тысячи новых рабочих мест.

„Единство будущего зародится именно здесь, в Нарве. Сегодня вся Европа смотрит на вас с гордостью и надеждой“, - похвалила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеопоздравлении, подготовленном к событию закладки краеугольного камня завода по производству магнитов летом 2023 года.