Кадри Симсон: уход Ратаса — конец эпохи для Центристской партии

„Не очень часто случается, что многолетний председатель политической партии присоединяется к другой эстонской партии. Это показывает, что в Центристской партии не все в порядке“, — отметила Симсон.

„Мне сложно комментировать то, что происходит внутри партии, поскольку я уже более четырех лет не участвую активно во внутренней политике в связи с работой. Но, исходя из последних событий и обратной связи от однопартийцев нельзя сказать, что у нас дееспособное руководство“, — отметила она.

„Я по-прежнему убеждена, что Эстонии нужна политическая партия, которая отстаивает интересы среднего класса, принимает решения, основываясь прежде всего на людях, а не на таблицах Excel, и способна объединять общество и поддерживать в нем баланс. Этого в эстонской политике очень не хватает“, — написала Симсон.

По ее словам, существует острая необходимость в центристской партийной политике, но, к сожалению, остается все меньше людей, которые могут это реализовать. „Нельзя предполагать, что сегодняшние партийные лидеры, пробывшие в партии всего несколько лет или перешедшие из другой партии, смогут понять ценности Центристской партии так же, как люди, которые были членами партии 20-30 лет“, — отметила центристка.

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