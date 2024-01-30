Мужчину, укравшего из библиотеки ТУ ценные издания Пушкина и Гоголя, приговорили к двум годам тюрьмы и депортации

Суд приговорил Цирекидзе к трем годам лишения свободы. Поскольку дело рассматривалось в порядке упрощенного производства, суд сократил наказание на треть, поэтому окончательно наказание составляет два года лишения свободы.

В качестве дополнительного наказания суд постановил выслать Цирекидзе из Эстонской Республики и запретить въезд в страну на пять лет.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Тартуского университета и присудил Цирекидзе 158 000 евро для покрытия имущественного ущерба. Также он должен оплатить процессуальные расходы в размере 2712 евро.

Цирекидзе обвиняли в том, что он, используя ложные данные, зарегистрировался в библиотеке Тартуского университета в качестве читателя и вместе с неустановленным лицом в апреле 2022 года похитил из библиотеки восемь ценных оригинальных изданий авторства Александра Пушкина и Николая Гоголя, вышедших в печать около 200 лет назад.

Решение суда не вступило в силу.

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