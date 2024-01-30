Опрос: из министров эстоноземельцы больше всего доверяют Ханно Певкуру и Кристине Каллас

„На уровень доверия влияет количество освещения деятельности политика в СМИ, с одной стороны, и характер этих освещений, с другой: являются ли они противоречивыми или нет. В меньшей степени доверие также зависит от собственной активности министра и того, насколько обстоят дела в его сфере“, — сказал Айвар Воог, руководитель исследования Kantar Emor.

31 процент эстоноземельцев доверяют Певкуру, который находится на первом месте в рейтинге доверия государственным политикам, и 28 процентов доверяют Кристине Каллас, которая находится на втором месте. Следующими, с небольшой разницей в процентных пунктах, идут премьер-министр Кая Каллас и министр здравоохранения Рийна Сиккут (обе по 22 процента), министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (21 процент), министр юстиции Калле Лаанет и министр иностранных дел Маргус Цахкна (оба по 20 процентов), а также министр культуры Хейди Пурга (19 процентов). Министру климата Кристену Михалу доверяют 17 процентов жителей Эстонии, региональному министру Мадису Калласу – 16 процентов, а министру социальной защиты Сигне Рийсало – 14 процентов. Меньше всего доверяют министру экономики и информационных технологий Тийту Рийсало (9 процентов) и министру финансов Марту Вырклаэву (8 процентов).

Если посмотреть на людей, активно участвующих в эстонской политике, в более широком смысле, то президент Алар Карис получил самый высокий уровень доверия (61 процент) среди жителей Эстонии.

Данные основаны на опросах, проведённых Kantar Emor с общеэстонской репрезентативной выборкой, которые проводились онлайн в периоды с 7.12-13.12.2023 и 17.01-24.01.2024 соответственно. В них опросили жителей Эстонии в возрасте от 16 лет, и общее количество респондентов составило 2313 человек.

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