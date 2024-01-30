Кристина Каллас: мы нашли деньги на повышение зарплаты учителям. Вырклаэв: это было предложение нашего министерства

„У меня есть предложение учителям, которое могло бы положить конец этой забастовке. Министры от Eesti 200 и соцдемов нашли решение, откуда взять дополнительные деньги на повышение учительских зарплат. Сегодня на обсуждении в правительстве стратегии государственного бюджета нужно прийти к этому соглашению, и, надеюсь, что с завтрашнего дня забастовка прекратится“, - сказала Каллас.