30.01.2024, 08:21
Кристина Каллас: мы нашли деньги на повышение зарплаты учителям. Вырклаэв: это было предложение нашего министерства(59)
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Министр образования и науки Кристина Каллас сообщила, что вместе с министрами от Eesti 200 и Социал-демократической партии нашла решение, откуда совместно взять дополнительные 5,7 миллиона на повышение заработной платы учителям. Благодаря дополнительным деньгам средняя зарплата учителей вырастет на 6,6%, а минимальная заработная плата учителей увеличится до 1820 евро, поэтому соотношение зарплаты учителей к средней зарплаты по Эстонии сохранится на уровне 112%.