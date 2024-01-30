Новости Эстонии
30.01.2024, 08:21

Кристина Каллас: мы нашли деньги на повышение зарплаты учителям. Вырклаэв: это было предложение нашего министерства

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Delfi
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Министр образования и науки Кристина Каллас сообщила, что вместе с министрами от Eesti 200 и Социал-демократической партии нашла решение, откуда совместно взять дополнительные 5,7 миллиона на повышение заработной платы учителям. Благодаря дополнительным деньгам средняя зарплата учителей вырастет на 6,6%, а минимальная заработная плата учителей увеличится до 1820 евро, поэтому соотношение зарплаты учителей к средней зарплаты по Эстонии сохранится на уровне 112%.

Министр предложила Эстонскому союзу работников образования (EHL) прекратить трудовой спор.

„У меня есть предложение учителям, которое могло бы положить конец этой забастовке. Министры от Eesti 200 и соцдемов нашли решение, откуда взять дополнительные деньги на повышение учительских зарплат. Сегодня на обсуждении в правительстве стратегии государственного бюджета нужно прийти к этому соглашению, и, надеюсь, что с завтрашнего дня забастовка прекратится“, - сказала Каллас.

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