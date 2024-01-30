Анализ экономиста: насколько выросли зарплаты учителей в Эстонии по сравнению с остальными странами ЕС?
По данным Евростата, темпы роста зарплат в сфере образования Эстонии в 2020–2022 годах заняли шестое место в сравнении с ЕC, составив 12%. Стоит отметить, что в Латвии и Литве зарплаты в сфере образования в тот же период росли вдвое быстрее, чем в Эстонии.
Экономист банка Citadele Александр Изгородин отметил, что два года назад средняя почасовая брутто-зарплата в сфере образования составляла 11,6 евро в Литве, 11,4 евро в Эстонии и 8,2 евро в Латвии.
Последние данные Евростата о зарплатах учителей в странах-членах Европейского союза относятся к 2022 году. На тот момент информация была получена от 24 стран-членов – Франция, Мальта и Нидерланды данные не предоставили.
„В то время в сравнении средних брутто-зарплат в сфере образования в ЕС Литва была на 17 месте, Эстония – на 18 месте, а Латвия занимала предпоследнее 23 место, опережая Болгарию“, - сказал Изгородин, добавив, что наиболее высокой средняя брутто-зарплата учителей была в Бельгии, где учителя зарабатывали в среднем 53,4 евро в час. Ирландия заняла второе место с почасовой заработной платой 49,2 евро, а Люксембург оказался третьим с 47,6 евро в час.
Изгородин пояснил, что хотя зарплаты учителей в странах Балтии относительно низки по сравнению со средним по ЕС, ситуация обещает существенно улучшиться, если имевшие место в последние годы темпы повышения зарплат сохранятся. А именно, в 2020–2022 годах средняя зарплата в сфере образования в Литве выросла больше всего в ЕС, увеличившись на 28%, на втором месте оказалась Болгария с 26% роста, а на третьем месте Латвия с 22%. Эстония занимает шестое место, увеличив в начале этого десятилетия среднюю зарплату в сфере образования на 12%.
Согласно последним данным Евростата за 2022 год, брутто-зарплата в секторе образования ЕС составила 22 евро, а в 2020–2022 годах она выросла почти на 8%.
„Глядя на данные, понятно, что проблема не в темпах роста зарплат учителей, а в другом аспекте: в странах Балтии один из самых больших разрывов между зарплатами в сфере образования и других отраслях. При сравнении совокупной суммы средних зарплат в обрабатывающей промышленности, строительном секторе и сфере услуг со средней зарплатой в сфере образования, по состоянию на 2022 год зарплаты в сфере образования в странах Балтии оставались ниже. С другой стороны, в более экономически успешных странах ЕС ситуация противоположная“, - отметил Изгородин.
„В Литве зарплаты в сфере образования были на 7,2% ниже по сравнению с совокупной суммой средних зарплат в обрабатывающей промышленности, строительстве и сфере услуг, в Латвии они были ниже на 14,6%, а в Эстонии – на 6,6% ниже среднего показателя по указанным секторам. Выше по сравнению с вышеупомянутыми секторами зарплаты в сфере образования были, например, в Австрии (2,1%), Люксембурге (7,2%) и Бельгии (60%). Именно отставание от обрабатывающей промышленности, строительства и сферы услуг является основной проблемой, связанной с зарплатой учителей в странах Балтии“, - добавил Изгородин.
Данные Европейской комиссии показывают, что в 2024 году дефицит бюджета Эстонии составит 2,4% ВВП, а госдолг – 20,5% ВВП, что, по мнению Изгородина, является достаточно скромными показателями, чтобы оставить Эстонии некоторое пространство для повышения зарплаты учителей.
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