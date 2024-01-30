Анализ экономиста: насколько выросли зарплаты учителей в Эстонии по сравнению с остальными странами ЕС?

Экономист банка Citadele Александр Изгородин отметил, что два года назад средняя почасовая брутто-зарплата в сфере образования составляла 11,6 евро в Литве, 11,4 евро в Эстонии и 8,2 евро в Латвии.

Последние данные Евростата о зарплатах учителей в странах-членах Европейского союза относятся к 2022 году. На тот момент информация была получена от 24 стран-членов – Франция, Мальта и Нидерланды данные не предоставили.

„В то время в сравнении средних брутто-зарплат в сфере образования в ЕС Литва была на 17 месте, Эстония – на 18 месте, а Латвия занимала предпоследнее 23 место, опережая Болгарию“, - сказал Изгородин, добавив, что наиболее высокой средняя брутто-зарплата учителей была в Бельгии, где учителя зарабатывали в среднем 53,4 евро в час. Ирландия заняла второе место с почасовой заработной платой 49,2 евро, а Люксембург оказался третьим с 47,6 евро в час.

Изгородин пояснил, что хотя зарплаты учителей в странах Балтии относительно низки по сравнению со средним по ЕС, ситуация обещает существенно улучшиться, если имевшие место в последние годы темпы повышения зарплат сохранятся. А именно, в 2020–2022 годах средняя зарплата в сфере образования в Литве выросла больше всего в ЕС, увеличившись на 28%, на втором месте оказалась Болгария с 26% роста, а на третьем месте Латвия с 22%. Эстония занимает шестое место, увеличив в начале этого десятилетия среднюю зарплату в сфере образования на 12%.

Согласно последним данным Евростата за 2022 год, брутто-зарплата в секторе образования ЕС составила 22 евро, а в 2020–2022 годах она выросла почти на 8%.