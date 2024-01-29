ВИДЕО | Что думает Кылварт об уходе Ратаса из Центристской партии?

Кылварт заметил, что Ратас вел переговоры с другими партиями уже несколько месяцев. „По всей вероятности, это сегодняшнее решение ни для кого не стало сюрпризом, но была надежда, что он останется“, - сказал в беседе с Delfi Кылварт.

„Но, к сожалению, главная интрига состояла не в том, уйдет ли он, а в том, куда он уйдет“, - признал председатель Центристской партии.

По словам Кылварта, вся партия узнала об уходе Ратаса из сегодняшней пресс-конференции, которую дал Ратас совместно с председателем Isamaa. Кылварт считает этот шаг Ратаса болезненным ударом, но в то же время справедливым по отношению к другим членам партии. „Когда главным вопросом является „куда идти“, какое предложение было бы верным“, - сказал лидер центристов, ссылаясь на длительное время зревшие у Ратаса планы уйти.

Расколет ли уход Ратаса еще более партию или, наоборот, сплотит? По словам Кылварта, с одной стороны, у Ратаса было большое влияние в партии, он — бывший председатель, бывший премьер-министр страны.

„Мы были готовы, что некоторые люди уйдут, - сказал Кылварт. - Но в то же время, очень многие люди сейчас очень конкретно говорят, что они находятся в партии не ради положения и власти, для них большим приоритетом является будущее партии, чем их личная политическая карьера. И я думаю, что именно эти люди будут в будущем выстраивать партию“.

Относительно того, насколько много людей могут уйти из партии, Кылварт сказал, что об этом говорить трудно. Он сообщил, что много общался с членами партии, в различных регионах, но не смог всё-таки сказать, на сколько человек могут сократиться партийные ряды. „Основной посыл, который я получил, - люди хотят остаться и продолжать работу“, - заключил председатель ЦП.