ВИДЕО | Что думает Кылварт об уходе Ратаса из Центристской партии?(38)
В понедельник (29.01) бывший председатель Центристской партии Юри Ратас удивил многих сообщением, что вступает в партию Isamaa. Нынешний лидер центристов Михаил Кылварт считает, что такой шаг является по отношению к партии справедливым.
Кылварт заметил, что Ратас вел переговоры с другими партиями уже несколько месяцев. „По всей вероятности, это сегодняшнее решение ни для кого не стало сюрпризом, но была надежда, что он останется“, - сказал в беседе с Delfi Кылварт.
„Но, к сожалению, главная интрига состояла не в том, уйдет ли он, а в том, куда он уйдет“, - признал председатель Центристской партии.
По словам Кылварта, вся партия узнала об уходе Ратаса из сегодняшней пресс-конференции, которую дал Ратас совместно с председателем Isamaa. Кылварт считает этот шаг Ратаса болезненным ударом, но в то же время справедливым по отношению к другим членам партии. „Когда главным вопросом является „куда идти“, какое предложение было бы верным“, - сказал лидер центристов, ссылаясь на длительное время зревшие у Ратаса планы уйти.
Расколет ли уход Ратаса еще более партию или, наоборот, сплотит? По словам Кылварта, с одной стороны, у Ратаса было большое влияние в партии, он — бывший председатель, бывший премьер-министр страны.
„Мы были готовы, что некоторые люди уйдут, - сказал Кылварт. - Но в то же время, очень многие люди сейчас очень конкретно говорят, что они находятся в партии не ради положения и власти, для них большим приоритетом является будущее партии, чем их личная политическая карьера. И я думаю, что именно эти люди будут в будущем выстраивать партию“.
Относительно того, насколько много людей могут уйти из партии, Кылварт сказал, что об этом говорить трудно. Он сообщил, что много общался с членами партии, в различных регионах, но не смог всё-таки сказать, на сколько человек могут сократиться партийные ряды. „Основной посыл, который я получил, - люди хотят остаться и продолжать работу“, - заключил председатель ЦП.
Ратас сказал на сегодняшней пресс-конференции, что, по словам бывших однопартийцев, эстонское общество больше не верит Центристской партии. Как отметил Кылварт, прежде всего должны верить партии сами центристы. „И таких партийцев довольно много. И если эта вера будет у нас самих, то мы сможем восстановить доверие и со стороны избирателей“, - уверен он.
„Всегда легче идти туда, где есть более сильная команда, властные позиции или высокий рейтинг, возможность продвинуться в политике, - сказал Кылварт, говоря о покидающих партию людях. - Сейчас в Центристской партии это сделать трудно“. Он добавил, что будущее партии принадлежит тем, кто продолжает партийную работу, основываясь на ее ценностях.
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