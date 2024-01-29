Предприятие оптовой торговли потеряло ключевого поставщика и сокращает персонал

Генеральный директор компании Маргус Лейар отказался от комментариев: „Я буду рад поговорить об том тогда, когда прояснятся детали“. Он не раскрыл, кто именно является тем важным поставщиком, с которым прекратилось сотрудничество, но пообещал, что через несколько недель картина прояснится.