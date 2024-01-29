Предприятие оптовой торговли потеряло ключевого поставщика и сокращает персонал
Оптовый бизнес Abestock, входящий в концерн ABC GRUPI AS, прекратил сотрудничество с важным поставщиком. В связи с этим компания планирует сократить 13 человек, пишут „Деловые ведомости“.
Генеральный директор компании Маргус Лейар отказался от комментариев: „Я буду рад поговорить об том тогда, когда прояснятся детали“. Он не раскрыл, кто именно является тем важным поставщиком, с которым прекратилось сотрудничество, но пообещал, что через несколько недель картина прояснится.
Abestock является официальным представителем владельцев различных брендов. Компания работает во всех странах Балтии. Наиболее известные бренды компании: Braun, Oral B, Felix, Maggi, Nescafe, Santa Maria, Nestle, Milka, Nesquik и другие.
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