ЧП и криминал
29.01.2024, 14:19

Женщина и трое мужчин организовали похищение. Пострадавшего отвезли в лес и жестоко избили

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ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Вечером в минувшую субботу преступники напали на мужчину, который направлялся в гости к другу, и отвезли его в безлюдное место, где потерпевшего жестоко избили. К счастью, потерпевший остался жив. Сейчас уже известно, что к жестокому нападению причастны четверо человек.

По данным источников Eesti Päevaleht, жертвой похищения в Выхма стал недавно вышедший на свободу преступник, чьи знакомые с криминальным прошлым и организовали избиение, чтобы отомстить ему.

Расследование ведет Лыунаская окружная прокуратура, которая пока ничего не может сказать по поводу инцидента. Помощник прокурора Ингмар Лаас смог сообщить, что жертвой стал 41-летний мужчина, который в прошлую субботу вечером направлялся навестить друзей. „Он увидел перед дверью лестничной клетки своих знакомых, которые напали на него, против его воли посадили на заднее сиденье машины и отвезли к болотному озеру“, - сказал Лаас.

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