Женщина и трое мужчин организовали похищение. Пострадавшего отвезли в лес и жестоко избили

По данным источников Eesti Päevaleht, жертвой похищения в Выхма стал недавно вышедший на свободу преступник, чьи знакомые с криминальным прошлым и организовали избиение , чтобы отомстить ему.

Расследование ведет Лыунаская окружная прокуратура, которая пока ничего не может сказать по поводу инцидента. Помощник прокурора Ингмар Лаас смог сообщить, что жертвой стал 41-летний мужчина, который в прошлую субботу вечером направлялся навестить друзей. „Он увидел перед дверью лестничной клетки своих знакомых, которые напали на него, против его воли посадили на заднее сиденье машины и отвезли к болотному озеру“, - сказал Лаас.