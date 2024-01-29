29.01.2024, 14:19
Женщина и трое мужчин организовали похищение. Пострадавшего отвезли в лес и жестоко избили(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вечером в минувшую субботу преступники напали на мужчину, который направлялся в гости к другу, и отвезли его в безлюдное место, где потерпевшего жестоко избили. К счастью, потерпевший остался жив. Сейчас уже известно, что к жестокому нападению причастны четверо человек.
По данным источников Eesti Päevaleht, жертвой похищения в Выхма стал недавно вышедший на свободу преступник, чьи знакомые с криминальным прошлым и организовали избиение, чтобы отомстить ему.