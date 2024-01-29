Владельца ласнамяэской аптеки и семейного врача обвиняют в крупном мошенничестве с лекарствами(2)
Пыхьяская окружная прокуратура в рамках общего производства направила в Харьюский уездный суд уголовное дело, в котором 57-летний бывший провизор обвиняется в обращении с психотропными веществами в крупном размере с целью получения крупной финансовой выгоды, а также в компьютерном мошенничестве и отмывании денег, совершенных группой лиц и в крупных размерах.
Обвинение в компьютерном мошенничестве и отмывании денег, совершенных группой лиц и в крупном размере, предъявлено также 49-летнему семейному врачу.
„Уголовное производство началось, когда у правоохранительных органов возникли подозрения, что в аптеке на улице Вирби в Ласнамяэ продаются сильные транквилизаторы, обезболивающие и другие обладающие психотропным действием рецептурные лекарства людям, у которых нет необходимого рецепта“, - пояснила прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Лийс Вайнола.
Служба по борьбе с наркотиками и организованной преступностью криминального бюро Департамента полиции и погранохраны задержала провизора, который является владельцем аптеки, в качестве подозреваемого. Сначала ему предъявили подозрение в незаконном обороте большого количества психотропных веществ. В ходе дальнейшего разбирательства возникло дополнительное подозрение, что в период с 2010 по 2020 год провизор предоставил Кассе здоровья недостоверную информацию. В определенных случаях Касса здоровья возмещает аптеке стоимость проданного аптекой лекарства, и возникло подозрение, что провизор предоставлял ложную информацию о таких проданных лекарствах.
„Согласно обвинению, провизор предоставил кассе информацию о реализации лекарств, которые он на самом деле не продавал и не приобретал у оптовых торговцев. Согласно обвинению, в этой деятельности участвовал и 49-летний семейный врач, который, будучи практикующим семейным врачом, необоснованно выписывал рецепты людям, которые не нуждались в этих препаратах“, - пояснил прокурор.
Кассе здоровья была предоставлена вводящая в заблуждение информация о более чем 17 000 упаковках лекарств, в результате чего кассе необоснованными выплатами был нанесен ущерб на сумму более 800 000 евро. Семейного врача обвиняют в причинении ущерба на 76 425 евро из этой суммы. Таким образом, обоим лицам предъявлено обвинение в кибермошенничестве, совершенном группой лиц и в крупном размере.
„Согласно обвинению, от продажи психотропных веществ и получения необоснованных пособий из Кассы здоровья был получен почти миллион евро преступных доходов, происхождение которых пытались скрыть и вложить, например, в недвижимость. Поскольку, по оценке прокуратуры, в этом сыграли роль оба мужчины, им обоим предьявлено обвинение в принадлежности к группировке и отмывании денег в особо крупных размерах“, - сказала Вайнола.
По требованию прокуратуры суд наложил арест на имущество подсудимых на сумму около 1,6 млн евро, чтобы обеспечить покрытие возможных требований о возмещении ущерба. „Самое прискорбное, что, согласно обвинению, путем предоставления Кассе здоровья ложной информации были получены пособия, которые обеспечивает доступность лекарств для пациентов, действительно в них нуждающихся. Такое злоупотребление системой медицинского страхования может снизить доступность лекарств или повлиять на их цену. Прокуратура передаст в суд собранные в ходе производства доказательства, после их оценкисуд примет решение по вопросу о виновности“, - сказала Вайнола.
Досудебное производство велось службой по борьбе с наркотиками и организованной преступностью уголовного бюро Пыхьяской префектуры под руководством Пыхьяской прокуратуры.
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