Владельца ласнамяэской аптеки и семейного врача обвиняют в крупном мошенничестве с лекарствами

Обвинение в компьютерном мошенничестве и отмывании денег, совершенных группой лиц и в крупном размере, предъявлено также 49-летнему семейному врачу.

„Уголовное производство началось, когда у правоохранительных органов возникли подозрения, что в аптеке на улице Вирби в Ласнамяэ продаются сильные транквилизаторы, обезболивающие и другие обладающие психотропным действием рецептурные лекарства людям, у которых нет необходимого рецепта“, - пояснила прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Лийс Вайнола.

Служба по борьбе с наркотиками и организованной преступностью криминального бюро Департамента полиции и погранохраны задержала провизора, который является владельцем аптеки, в качестве подозреваемого. Сначала ему предъявили подозрение в незаконном обороте большого количества психотропных веществ. В ходе дальнейшего разбирательства возникло дополнительное подозрение, что в период с 2010 по 2020 год провизор предоставил Кассе здоровья недостоверную информацию. В определенных случаях Касса здоровья возмещает аптеке стоимость проданного аптекой лекарства, и возникло подозрение, что провизор предоставлял ложную информацию о таких проданных лекарствах.

„Согласно обвинению, провизор предоставил кассе информацию о реализации лекарств, которые он на самом деле не продавал и не приобретал у оптовых торговцев. Согласно обвинению, в этой деятельности участвовал и 49-летний семейный врач, который, будучи практикующим семейным врачом, необоснованно выписывал рецепты людям, которые не нуждались в этих препаратах“, - пояснил прокурор.

Кассе здоровья была предоставлена ​​вводящая в заблуждение информация о более чем 17 000 упаковках лекарств, в результате чего кассе необоснованными выплатами был нанесен ущерб на сумму более 800 000 евро. Семейного врача обвиняют в причинении ущерба на 76 425 евро из этой суммы. Таким образом, обоим лицам предъявлено обвинение в кибермошенничестве, совершенном группой лиц и в крупном размере.