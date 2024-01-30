Искатель справедливости пожаловался на чисто женский тренажерный зал уполномоченному по равноправию

Минувшей весной в Таллинн е открыли первый в Эстонии тренажерный зал – Wimin, предназначенный только для женщин. Новая концепция сразу же нашла последователей, и тренажерный зал пользуется успехом.

„Тренеров и заинтересованных достаточно. Мы очень благодарны, что уже с самого начала тренажерный зал окупается“, - сказала один из организаторов Wimin Андра Хейнат.