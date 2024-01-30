30.01.2024, 11:55
Искатель справедливости пожаловался на чисто женский тренажерный зал уполномоченному по равноправию(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
Уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению не установил, что женский тренажерный зал нарушает закон. По мнению уполномоченного, он просто позволяет женщинам тренироваться в более безопасной среде, пишет Eesti Pärvaleht.
Минувшей весной в Таллинне открыли первый в Эстонии тренажерный зал – Wimin, предназначенный только для женщин. Новая концепция сразу же нашла последователей, и тренажерный зал пользуется успехом.