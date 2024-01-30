Новости Эстонии
30.01.2024, 11:55

Искатель справедливости пожаловался на чисто женский тренажерный зал уполномоченному по равноправию

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Создатели зала Wimin - Андра Хейнат (слева) и Кармен Мейер
Создатели зала Wimin - Андра Хейнат (слева) и Кармен Мейер
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению не установил, что женский тренажерный зал нарушает закон. По мнению уполномоченного, он просто позволяет женщинам тренироваться в более безопасной среде, пишет Eesti Pärvaleht.

Минувшей весной в Таллинне открыли первый в Эстонии тренажерный зал – Wimin, предназначенный только для женщин. Новая концепция сразу же нашла последователей, и тренажерный зал пользуется успехом.

„Тренеров и заинтересованных достаточно. Мы очень благодарны, что уже с самого начала тренажерный зал окупается“, - сказала один из организаторов Wimin Андра Хейнат.

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