Энергетик: Эстония могла бы активнее использовать снег, как природный ресурс. И даже его продавать(7)
Руководитель проекта Enerhack Игорь Крупенский считает, что в сегодняшних условиях Эстония могла бы задуматься об использовании одного из возобновляемых ресурсов — снега.
В последние десятилетия стремление к более устойчивому и эффективному использованию ресурсов стало актуальной задачей нашего времени. Одним из неожиданных, но весьма многообещающих ресурсов, который находит свое применение, является снег. Несмотря на то, что снег часто рассматривается как нечто временное и неудобное, он может стать ценным ресурсом - в течение зимнего сезона снег собирается и хранится, а затем летом используется для охлаждения жидкостей, которая затем может быть использована в системах кондиционирования и охлаждения зданий.
Проекты в Японии
В Японии, где снегопады обычное явление, снег и лед давно используются для охлаждения и кондиционирования воздуха. Исторические методы предполагают хранение овощей и продуктов в холодных комнатах, где снег и лед играют роль натуральных холодильников. В этих системах снег обеспечивает низкую температуру и высокую влажность для сохранения свежести продуктов.
Современные исследования в Японии также показывают потенциал снега для сезонного хранения холода. Крупные масштабные системы хранения снега были внедрены в аэропорту в Хоккайдо. В рамках этого проекта создаются огромные склады снега, которые покрываются изоляционными материалами. Зимой снег собирается и сохраняется в этих складах, а летом холодная вода из снега используется для охлаждения зданий и оборудования. Проект уже реализован и позволил сэкономить значительное количество энергии и снизить выбросы углекислого газа.
Проекты в Норвегии
В Норвегии, где снег и лед также обильно выпадают зимой, существует уникальный способ использования снега для охлаждения. Аэропорт Осло разработал инновационную систему хранения снега. Зимой на аэродроме собирается снег, который разделяется на чистый и нечистый (с содержанием химических веществ от снегоуборки на взлетно-посадочных полосах).
Нечистый снег подвергается обработке на муниципальной станции, а чистый снег хранится в большом резервуаре, покрытом древесной щепой как теплоизоляционным материалом. Холодная вода, полученная из снега, транспортируется через трубопроводную систему в терминал аэропорта, где она используется для охлаждения здания в жаркое время года. Этот процесс повторяется, и энергия от снега превращается в охлаждение внутренних помещений.
Согласно научным исследованиям, снег может стать потенциальным продуктом, за который можно будет получить деньги – примерно до 25 евро за тонну снега.
Возможное внедрение технологии в Эстонии
В связи с успешными проектами в Японии и Норвегии, в Эстонии также начались исследования по использованию снега в системах хранения энергии. В январе в Институте Энергетики Таллиннского Технического Университета была защищена магистерская работа, которая изучала возможность внедрения технологии хранения снега в нашей стране.
Для хранения снега существуют различные системы, которые могут быть применены в зависимости от местных условий и требований. Включая:
1. Системы хранения внутри здания.
2. Системы хранения на открытом воздухе на поверхности земли.
3. Системы хранения в ямах или выемках в земле.
4. Системы хранения под землей.
Использование снега для хранения энергии имеет несколько преимуществ:
1. Экологически чистое решение: Снег - это обновляемый и экологически чистый источник охлаждения, который не создает выбросов парниковых газов.
2. Эффективность: Снег обладает высокой удельной теплоемкостью, что делает его эффективным хранилищем холода.
3. Устойчивость к климатическим изменениям: В странах с холодным климатом снег всегда доступен зимой и может быть использован для охлаждения в летний период.
Однако есть и вызовы:
1. Необходимость инфраструктуры: Для хранения снега требуется определенная инфраструктура, включая специальные хранилища и системы транспортировки.
2. Процесс управления таяния: Необходимо разработать системы управления, которые позволяют эффективно использовать снег и предотвращать его нежелательное таяние.
3. Пространство: Снежные хранилища требуют значительного пространства, что может быть ограничивающим фактором в некоторых районах.
Вывод
Использование снега и льда в системах хранения тепла становится все более актуальной темой в мире, где эффективное использование ресурсов приобретает все большее значение. Проекты в Японии и Норвегии, а также исследования в Эстонии, демонстрируют потенциал снега как ценного ресурса для охлаждения и кондиционирования воздуха. Эти инновационные подходы могут способствовать более устойчивому и экологически чистому будущему, делая мир более зеленым и эффективным. И может через несколько лет мы сможем продавать снег со своего участка?
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