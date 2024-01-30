Энергетик: Эстония могла бы активнее использовать снег, как природный ресурс. И даже его продавать

В последние десятилетия стремление к более устойчивому и эффективному использованию ресурсов стало актуальной задачей нашего времени. Одним из неожиданных, но весьма многообещающих ресурсов, который находит свое применение, является снег. Несмотря на то, что снег часто рассматривается как нечто временное и неудобное, он может стать ценным ресурсом - в течение зимнего сезона снег собирается и хранится, а затем летом используется для охлаждения жидкостей, которая затем может быть использована в системах кондиционирования и охлаждения зданий.

Проекты в Японии

В Японии, где снегопады обычное явление, снег и лед давно используются для охлаждения и кондиционирования воздуха. Исторические методы предполагают хранение овощей и продуктов в холодных комнатах, где снег и лед играют роль натуральных холодильников. В этих системах снег обеспечивает низкую температуру и высокую влажность для сохранения свежести продуктов.

Современные исследования в Японии также показывают потенциал снега для сезонного хранения холода. Крупные масштабные системы хранения снега были внедрены в аэропорту в Хоккайдо. В рамках этого проекта создаются огромные склады снега, которые покрываются изоляционными материалами. Зимой снег собирается и сохраняется в этих складах, а летом холодная вода из снега используется для охлаждения зданий и оборудования. Проект уже реализован и позволил сэкономить значительное количество энергии и снизить выбросы углекислого газа.

Проекты в Норвегии

В Норвегии, где снег и лед также обильно выпадают зимой, существует уникальный способ использования снега для охлаждения. Аэропорт Осло разработал инновационную систему хранения снега. Зимой на аэродроме собирается снег, который разделяется на чистый и нечистый (с содержанием химических веществ от снегоуборки на взлетно-посадочных полосах).