Отопление древесиной – одновременно самое дорогое и самое выгодное отопительное решение
Прошлая зима, несомненно, осталась глубоко в памяти каждого, кто так или иначе имел дело со счетами за отопление. В холодный период 2022–2023 годов цены на все энергоносители фактически выросли в 3–5 раз. Хотя весной цены резко упали, они, вероятно, не вернутся к довоенному уровню. Однако какова ситуация в этом году? Как различные отопительные решения конкурируют друг с другом в плане расходов? Оказывается, что одновременно самым дорогим и самым дешевым решением является местное легко поставляемое экологически чистое отопление древесиной.
При этом важно понимать, что чем ниже уровень энергоэффективности и „холоднее“ здание, тем сильнее чувствуется разница в ценах на различные отопительные решения. Так, разница в годовом энергопотреблении дома класса D и максимально энергоэффективного дома может быть 15-кратной! На отопление пассивного дома тратится всего около 150 евро в год, а на отопление дома класса D с печным отоплением - до 2500 евро. Отсюда легко сделать вывод, что чем лучше теплоизоляция здания, тем меньшую роль играет выбранная система отопления с точки зрения затрат. Так, в контексте затрат на отопление пассивного дома реальная разница в ежемесячной стоимости газового отопления и отопления пеллетами равна стоимости чашки кофе на заправке, то есть всего 2–3 евро. В классе D разница в годовых затратах на отопление дровами и отопление пеллетами составляет 500 евро, не в пользу дров.
Порядок расчета
Мы основывали наши расчеты на примере дома, подходящего для средней семьи, площадью 150 квадратных метров и с энергетическим классом C. К этому классу относятся как утепленные и отремонтированные старые здания, так и новые дома, построенные за последнее десятилетие. Расчеты основаны на сегодняшних ценах на электричество и газ для 12-месячного фиксированного пакета, и включают плату за передачу электроэнергии и другие сопутствующие сборы.
В расчетах цена за тонну пеллет составляет 280 евро, цена сырых дров - 70 евро за кубометр. В случае использования как дров, так и пеллет стоимость перевозки топлива в расчет не включается. Если её добавить, то в годовом сравнении пеллеты, тепловой насос и природный газ окажутся на одном уровне с разницей в несколько десятков евро.
Получается, что традиционное печное отопление на целую треть дороже, чем автоматизированные и гораздо более удобные альтернативы. Дровяное отопление является выгодным и конкурентоспособным только в том случае, если все дрова добываются в лесу неподалеку от дома и не учитываются затраты на время, работу или технику.
Также цена именно на дрова колеблется больше всего. При сравнении цен была взята более низкая цена на сырые дрова, так как для большинства семей выгоднее запасаться дровами раз в два года - дрова успевают высохнуть в поленнице. Цена сухих дров в контейнерах и цена каминных дров в сетках может быть до двух раз выше, чем цена на сырую древесину.
Откуда берется горячая вода?
Тепловой насос удобен, у него низкие расходы на обслуживание, и работает он автоматически. Поскольку это устройство предназначено для электрического отопления, необходим более мощный и дорогой предохранитель. При строительстве нового здания плата за подключение к электросети может стать неприятно высокой. Поскольку непосредственные затраты на электроэнергию при использовании теплового насоса велики, этот вид отопления больше всего зависит от (биржевой) цены на электроэнергию, которая в холодную зиму может увеличиться во много раз.
Фиксирование цен на электроэнергию является хорошим решением. Кроме того, эффективность теплового насоса, работающего на нагревании воздуха, напрямую зависит от внешней температуры: при холодной и морозной зиме расходы на отопление и электроэнергию могут значительно возрасти, так как КПД устройства снижается при температуре ниже -5°C, а при -15°C устройство превращается в очень дорогой электрорадиатор. Однако теплой зимой ситуация противоположная – большая часть тепла извлекается из воздуха.
Эффективность газового отопления не зависит от внешней температуры. Однако при неблагоприятных обстоятельствах зимняя цена на газ может значительно меняться. Единственным решением для смягчения ценового риска является фиксирование цены на длительный срок. И, конечно, та небольшая делать, что газовое отопление, которое снова подешевело, можно использовать только там, где есть соответствующая инфраструктура
Отопление на пеллетах, наряду с электрическим отоплением, является единственным решением, которое может быть использовано везде, и которое одинаково хорошо подходит как для отопительной системы нового дома, так и для реконструированной системы отопления старого дома, независимо от того, используются ли радиаторы или полы с подогревом.
Помимо тепловой энергии, большое количество энергии также необходимо для производства горячей воды для бытового потребления. В этой области преимущество имеют пеллетные и газовые котлы, поскольку оба могут производить воду высокой температуры без потери эффективности. КПД воздушного теплового насоса хорош только тогда, когда разница между выделяемым теплом и температурой воздуха снаружи минимальна: расход электроэнергии теплового насоса на нагрев воды ненамного выгоднее, чем у электрического бойлера.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.