Отопление древесиной – одновременно самое дорогое и самое выгодное отопительное решение

При этом важно понимать, что чем ниже уровень энергоэффективности и „холоднее“ здание, тем сильнее чувствуется разница в ценах на различные отопительные решения. Так, разница в годовом энергопотреблении дома класса D и максимально энергоэффективного дома может быть 15-кратной! На отопление пассивного дома тратится всего около 150 евро в год, а на отопление дома класса D с печным отоплением - до 2500 евро. Отсюда легко сделать вывод, что чем лучше теплоизоляция здания, тем меньшую роль играет выбранная система отопления с точки зрения затрат. Так, в контексте затрат на отопление пассивного дома реальная разница в ежемесячной стоимости газового отопления и отопления пеллетами равна стоимости чашки кофе на заправке, то есть всего 2–3 евро. В классе D разница в годовых затратах на отопление дровами и отопление пеллетами составляет 500 евро, не в пользу дров.

Порядок расчета

Мы основывали наши расчеты на примере дома, подходящего для средней семьи, площадью 150 квадратных метров и с энергетическим классом C. К этому классу относятся как утепленные и отремонтированные старые здания, так и новые дома, построенные за последнее десятилетие. Расчеты основаны на сегодняшних ценах на электричество и газ для 12-месячного фиксированного пакета, и включают плату за передачу электроэнергии и другие сопутствующие сборы.

В расчетах цена за тонну пеллет составляет 280 евро, цена сырых дров - 70 евро за кубометр. В случае использования как дров, так и пеллет стоимость перевозки топлива в расчет не включается. Если её добавить, то в годовом сравнении пеллеты, тепловой насос и природный газ окажутся на одном уровне с разницей в несколько десятков евро.

Получается, что традиционное печное отопление на целую треть дороже, чем автоматизированные и гораздо более удобные альтернативы. Дровяное отопление является выгодным и конкурентоспособным только в том случае, если все дрова добываются в лесу неподалеку от дома и не учитываются затраты на время, работу или технику.