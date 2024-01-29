ФОТО | Началась вторая неделя забастовки. Учителя вновь собрались на Тоомпеа

Пресс-секретарь Союза работников образования Эстонии (EHL) Янно Исат сообщил, что учителя в понедельник (29.01) вновь собираются у Рийгикогу, хотя на этой неделе пленарных заседаний в парламенте не запланировано. По его словам речь идет не о полноценном митинге — учителя сами пожелали собраться у здания парламента.

Напомним, что в четверг (25.01) Союз работников образования сообщил, что забастовка продолжится, поскольку требования и пожелания учителей по повышению зарплаты не были выполнены.

„Они (вторая сторона - прим.ред.) говорят о более длительных планах и переговорах по коллективному договору. Мы, безусловно, в этом заинтересованы, но на данный момент мы ником образом не можем доверять правительству и не факт, что с началом переговоров по коллективному договору наступит определенность“, - сказал председатель EHL Реэмо Вольтри.

К тому же совет EHL решил, что с этой недели союз будет выплачивать бастующим учителям пособие из фонда поддержки забастовки.

„За основу берется 50% от минимальной дневной зарплаты с оговоркой, что речь идет о шестом дне забастовки. То есть, все, кто бастовал уже пять дней, будут получать пособие с понедельника. Но если, к примеру, кто-то бастует со вторника прошлой недели, то и пособие будет получать со вторника. Мы также решили пойти навстречу большому общественному интересу в поддержке забастовочного фонда и открыли счет для приема пожертвований“, - сообщил EHL в своем пресс-релизе.

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