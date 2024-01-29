Эксперт по энергетике поясняет: почему сейчас стоит зафиксировать цену на короткий срок?

По словам Тохвер, большое количество клиентов, у которых заканчивается пакет электроэнергии, обусловлено двумя причинами. Во-первых, прошлой зимой многие клиенты решили зафиксировать цену на электроэнергию на год из-за высоких цен, вызванных энергетическим кризисом. Во-вторых, низкие цены на электроэнергию и благоприятные прогнозы рынка прошлым летом позволили нам предложить нашим клиентам выгодные шестимесячные пакеты электроэнергии, срок действия которых истекает в ближайшее время.

„Начало года еще раз показало, что пользователи биржевого пакета электроэнергии должны быть готовы к очень высоким ценовым пикам. Сейчас, когда многие домохозяйства должны принять решение о выборе пакета электроэнергии на следующий период, было бы разумно пересмотреть свое потребление электроэнергии и решить, что выгоднее – биржевая или фиксированная цена на электроэнергию“, – объяснила Тохвер. „Например, среди частных клиентов Enefit почти 70% потребителей пользуются пакетом с фиксированной ценой“.

Руководитель эстонского рынка Enefit добавила, что в долгосрочной перспективе сторонникам как биржевых, так и фиксированных пакетов электроэнергии разумно выбрать энергию из возобновляемых источников. „Выбор пакета зеленой электроэнергии позволяет ускорить инвестиции в развитие производства энергии из возобновляемых источников и тем самым увеличить выход возобновляемой энергии на рынок“, – пояснила Тохвер. „Чем больше электроэнергии мы сможем производить из возобновляемых источников энергии, тем быстрее упадут цены на электроэнергию и тем более выгодные пакеты смогут получить клиенты в будущем“.