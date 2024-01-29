Премьер-министр о выдаче криптомиллионеров в США: правительство — не суд, здесь не заслушивают стороны

Правительство вновь приняло в минувший четверг (25.01) решение выдать обвиняемых в масштабном мошенничестве Сергея Потапенко и Ивана Турыгина в США. Первое такое решение правительства было отменено в окружном суде, и поэтому государство оплатило процессуальные издержки экстрадируемых в размере свыше 100 000 евро.