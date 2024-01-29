ЧП и криминал
29.01.2024, 13:24

Премьер-министр о выдаче криптомиллионеров в США: правительство — не суд, здесь не заслушивают стороны

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Сергей Потапенко (слева), Кая Каллас и Иван Турыгин
Сергей Потапенко (слева), Кая Каллас и Иван Турыгин
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Недавнее решение правительства об экстрадиции в США эстонских предпринимателей Сергея Потапенко и Ивана Турыгина будет и на сей раз оспорено защитниками криптомиллионеров в административном суде.

Правительство вновь приняло в минувший четверг (25.01) решение выдать обвиняемых в масштабном мошенничестве Сергея Потапенко и Ивана Турыгина в США. Первое такое решение правительства было отменено в окружном суде, и поэтому государство оплатило процессуальные издержки экстрадируемых в размере свыше 100 000 евро.

Правительство решило вновь возобновить процедуру экстрадиции, и при этом учесть замечания суда. Министерство юстиции к минувшей среде (24.01) подготовило новый проект решения и направило его в правительство.

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