Экономика
28.01.2024, 17:21

„Все хорошее когда-нибудь заканчивается“. Автозаправочная станция закрывает свои двери навсегда

 
АЗС в Вийтна
АЗС в Вийтна
ФОТО: Ain Liiva/Virumaa Teataja/Scanpix

В начале февраля заправочная станция-магазин в Вийтна навсегда закроет свои двери, пишет Ärileht.

6 февраля закроется заправочная станция-магазин, расположенная вдоль шоссе Таллинн-Нарва, сообщили представители АЗС в социальных сетях.

„Все хорошее когда-нибудь заканчивается... и мы тоже“, - говорится в посте. До 6 февраля вы можете заправиться и закупиться в магазине.

АЗС в Вийтна принадлежит компании Eksar-Transoil AS. Управляющий компанией Мярт Мяги отказался комментировать причины закрытия.

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