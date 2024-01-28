28.01.2024, 17:21
„Все хорошее когда-нибудь заканчивается“. Автозаправочная станция закрывает свои двери навсегда
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В начале февраля заправочная станция-магазин в Вийтна навсегда закроет свои двери, пишет Ärileht.
6 февраля закроется заправочная станция-магазин, расположенная вдоль шоссе Таллинн-Нарва, сообщили представители АЗС в социальных сетях.
„Все хорошее когда-нибудь заканчивается... и мы тоже“, - говорится в посте. До 6 февраля вы можете заправиться и закупиться в магазине.
АЗС в Вийтна принадлежит компании Eksar-Transoil AS. Управляющий компанией Мярт Мяги отказался комментировать причины закрытия.
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