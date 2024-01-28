Определено предполагаемое место поломки EstLink 2(17)
В результате поисков поломки EstLink 2, продолжавшихся все выходные, предполагаемое место сбоя было выявлено на эстонской стороне в районе прокладки кабеля, пишет rus.ERR
Речь о примерном месте, которое находится на эстонской стороне либо рядом с точкой соединения морского и сухопутного кабеля на суше, либо недалеко от берега в море, и следующий шаг – определение точного места поломки.
Для определения места поломки использовались различные измерительные приборы, а измерения были проведены в воскресенье совместно со специалистами Elering и Fingrid на финской стороне – судя по собранным на данный момент данным, причиной сбоя не является внешнее повреждение кабеля.
Системные менеджеры продолжают общение с производителем подводного кабеля EstLink 2 для уточнения деталей и графика работ по ремонту кабеля.
Согласно данным UMM, обновленным в воскресенье, EstLink 2 не будет работать до конца февраля.
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