Завтра биржевые цены на электроэнергию останутся низкими. Но в вечерние часы все будет не так радужно

В первые часы дня биржевая цена на электроэнергию будет ниже 50 евро за мегаватт-час. Утром, с 8 до 10 часов, цена на электроэнергию составит чуть более 100 евро. После этого цена снизится. В вечерние часы, с 17 до 21, цена снова превысит 100 евро за мегаватт-час.

Самая низкая цена будет завтра с 2 до 3, которая будет составлять 47,26 евро, а самая высокая - вечером с 18 до 19, по 127,33 евро за мегаватт-час.

Завтра в Финляндии биржевая цена на электроэнергию будет дешевле, чем в Эстонии. Максимальная цена составит 21,75 евро за мегаватт-час.

EstLink 2 не работает из-за неисправности

В ночь с четверга на пятницу был обнаружен сбой в работе энергетического кабеля EstLink 2, связывающего Эстонию и Финляндию.

Руководитель проектов по коммуникации Elering Лийс Эйзер сообщила Delfi, что причина сбоя в настоящее время неизвестна, но специалисты занимаются изучением вопроса. Могло ли это быть делом рук человека, тоже пока неизвестно.

EstLink 2 состоит из преобразовательных подстанций в Эстонии и Финляндии и линии постоянного тока длиной более 170 километров, из которых около 12 километров проходит в виде наземного кабеля по территории Эстонии, почти 147 километров по дну Финского залива в виде морского кабеля и около 14 километров по территории Финляндии в виде воздушной линии электропередачи.

В начале года энергетический кабель EstLink 2, связывающий Эстонию и Финляндию, также выходил из строя.

Ведущий портфельный менеджер компании Eesti Energia Сильвер Кера сказал, что неисправность определенно приведет к росту цен на электроэнергию в Эстонии. Это связано с тем, что Эстония все еще импортирует много электроэнергии из Финляндии. „Ситуация станет более критической, если сбой не удастся устранить в течение рабочей недели и морозы при этом не ослабнут“, - добавил он.

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