ФОТО | Какой финал! Янник Синнер, совершивший невероятный камбэк, завоевал дебютный титул чемпиона турнира „Большого шлема“
Янник Синнер выиграл Australian Open, победив в финале Даниила Медведева (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3) и стал самым молодым чемпионом турнира с 2008 года.
В полуфинале 22-летний Синнер обыграл первую ракетку мирового рейтинга Новака Джоковича со счетом 6:1, 6:2, 6:7, 6:3, а Медведев - Александра Зверева со счетом 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3.
Первые два сета финала принадлежали Медведеву - 6:3, 6:3. Синнер допускал досадное количество ошибок, а у Медведева получалось абсолютно все. И в третьем, и в четвертом сете Синнер сделал брейк на подаче, причем оба раза в десятом гейме сета. Синнер выиграл третий и четвертый сеты со счетом 6:4, 6:4. В решающем пятом сете Синнеру удалось подтвердить свое превосходство победой со счетом 6:3. Матч продолжался три часа и 46 минут.
22-летний Синнер выиграл первый турнир „Большого шлема“. Это 11-й титул в его карьере.
Он третий мужчина из Италии, победивший на ТБШ. Никола Пиетранжелли выиграл два „Ролан Гаррос“ до начала Открытой эры (1959, 1960), Адриано Панатта – чемпион „Ролан Гаррос“-1976.