ФОТО | Какой финал! Янник Синнер, совершивший невероятный камбэк, завоевал дебютный титул чемпиона турнира „Большого шлема“

Первые два сета финала принадлежали Медведеву - 6:3, 6:3. Синнер допускал досадное количество ошибок, а у Медведева получалось абсолютно все. И в третьем, и в четвертом сете Синнер сделал брейк на подаче, причем оба раза в десятом гейме сета. Синнер выиграл третий и четвертый сеты со счетом 6:4, 6:4. В решающем пятом сете Синнеру удалось подтвердить свое превосходство победой со счетом 6:3. Матч продолжался три часа и 46 минут.