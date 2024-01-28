ПРОГНОЗ | Синоптики обещают снег и ледяной дождь. Дороги могут быть скользкими

Понедельник, 29.01

В ночь с воскресенья на понедельник будет облачно с прояснениями и без осадков. Юго-западный и южный ветер 5-11 м/с, порывами до 15 м/с, на островах и побережье 9-14 м/с, порывы до 18 м/с, утром до 20 м/с. Температура воздуха от 0 до +3°C.

Днем будет переменчивая пасмурная погода. Вечером в северной части Эстонии возможен местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный и южный 5-11 м/с, порывы до 17 м/с. На островах и побережьях 9-15 м/с, порывы до 21 м/с, к вечеру ослабнет. Температура воздуха: 1..4°С.

Вторник, 30.01

Ночью пасмурная погода, временами дождь с мокрым снегом, а утром может пойти ледяной дождь. Есть риск гололеда. Ветер западный, от 3 до 8 м/с, до полуночи порывами до 12 м/с. Утром ветер стихнет: 1-5 м/с. Температура воздуха: -2..+2°С.

Днем ожидается пасмурная погода с прояснениями. Временами пройдет дождь и мокрый снег, а также может пойти ледяной дождь. Соответственно есть риск гололеда. Направление ветра на юг и юго-восток, 2-8 м/с. Температура воздуха от -1 до +2°С.

Среда, 31.01

Ночью будет пасмурная погода. Со стороны Западной Эстонии пройдут дожди, в том числе с мокрым снегом, не исключен и ледяной дождь, следовательно есть риск гололеда. Ветер с юга и юго-востока, после полуночи он постепенно сменится на юго-западный: 3-9 м/с, на островах и побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Днем пасмурная погода. Возможен дождь и мокрый снег. Южный и юго-западный ветер 13 м/с, на побережье порывы до 15 м/с, вечером до 18 м/с. Температура воздуха от 0 до 4°С.

Четверг, 01.02

Ночью облачно. С запада на восток пройдут мокрый снег и дождь, утром с запада прояснится и вероятность осадков уменьшится, существует опасность гололеда. Ветер юго-западный, 6-13 м/с, порывы до 19 м/с, на островах и побережье 12-17, порывы до 24 м/с. Температура воздуха: -1..+3°С.